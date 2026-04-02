Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/zhiteli-2084873871.html
Житель Дагестана рассказал, как его семья спасалась во время потопа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084750192_0:25:1198:699_1920x0_80_0_0_fcb9b5761c06ac96141afd3e93915cf0.jpg
https://ria.ru/20260331/zhitel-2083935281.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084750192_59:0:1140:811_1920x0_80_0_0_0af9902386b4f022361596097f9fcd91.jpg
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов | Перейти в медиабанкПодтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АДИЛЬОТАР (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Житель затопленного села Адильотар Хасавюртовского района Дагестана Хайрудин сообщил РИА Новости, что в день происшествия вода стремительно хлынула в село и они с семьей выбежали из дома, взяв с собой лишь документы.
В Дагестане 28 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
"Двое суток шли дожди, и в горах был снег, и все это 28 марта хлынуло по реке Акташ в село. Вода стремительно пришла, не успели ничего с собой взять, только документы, и выбежать на улицу. Вода была выше пояса. Дом почти рушится, внутри все падает, трескается, Все имущество, мебель бытовая техника – все надо выбрасывать, ни к чему не годное. Уже тут опасно жить, придется строить в другом месте", - сказал Хайрудин.
В доме жили семь человек. По словам мужчины, это третье наводнение на их памяти, но такого сильного на их веку не было. Помимо имущества семья лишилась и своих животных.
"В сарае были три коровы, три теленка, шесть барашек и 20 кур. Не успели спасти, все погибли", - поделился горем собеседник агентства.
Село Адильотар – один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Дагестана. Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов, село "не просто подтоплено, оно затоплено": под водой оказались дома и дворовые территории, объекты инфраструктуры, жителей эвакуировали. Во многих хозяйствах погибла скотина.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала