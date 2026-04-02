Житель Дагестана рассказал, как его семья спасалась во время потопа
2026-04-02T22:01:00+03:00
Семья в Дагестане спаслась от потопа и вязала с собой лишь документы
АДИЛЬОТАР (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Житель затопленного села Адильотар Хасавюртовского района Дагестана Хайрудин сообщил РИА Новости, что в день происшествия вода стремительно хлынула в село и они с семьей выбежали из дома, взяв с собой лишь документы.
В Дагестане 28 марта из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
"Двое суток шли дожди, и в горах был снег, и все это 28 марта хлынуло по реке Акташ в село. Вода стремительно пришла, не успели ничего с собой взять, только документы, и выбежать на улицу. Вода была выше пояса. Дом почти рушится, внутри все падает, трескается, Все имущество, мебель бытовая техника – все надо выбрасывать, ни к чему не годное. Уже тут опасно жить, придется строить в другом месте", - сказал Хайрудин.
В доме жили семь человек. По словам мужчины, это третье наводнение на их памяти, но такого сильного на их веку не было. Помимо имущества семья лишилась и своих животных.
"В сарае были три коровы, три теленка, шесть барашек и 20 кур. Не успели спасти, все погибли", - поделился горем собеседник агентства.
Село Адильотар – один из наиболее пострадавших от паводка населенных пунктов Дагестана. Как отмечал глава Дагестана Сергей Меликов, село "не просто подтоплено, оно затоплено": под водой оказались дома и дворовые территории, объекты инфраструктуры, жителей эвакуировали. Во многих хозяйствах погибла скотина.