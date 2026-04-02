Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия определила три группы стран-партнеров для развития въездного туризма, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде.
"Определены 3 группы стран-партнеров, исходя из того, где жители активно путешествуют по миру, могут обеспечить высокий чек, с кем есть бесшовная логистика и визовый режим", - сказал Решетников.
По его словам, в группу стратегических рынков вошли Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. "Мы понимаем, что сейчас там ситуация пока сложная, но уверены в том, что все нормализуется, и не только мы туда, но и туристы из этих стран возобновят активные путешествия по России", - подчеркнул он.
Среди перспективных рынков также выделены Индия, Вьетнам, Индонезия, Корея и другие страны. "И, конечно, нам очень важно продолжать поддерживать взаимные турпотоки с нашим ближайшим окружением: с Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Арменией и другими странами", - добавил Решетников.