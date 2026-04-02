Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма - РИА Новости, 02.04.2026
13:19 02.04.2026 (обновлено: 18:51 02.04.2026)
Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма
Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма - РИА Новости, 02.04.2026
Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма
Россия определила три группы стран-партнеров для развития въездного туризма, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии... РИА Новости, 02.04.2026
туризм
россия
максим решетников
китай
россия, максим решетников, китай
Туризм, Россия, Максим Решетников, Китай
Россия определила приоритетные группы стран для развития въездного туризма

Министр Решетников: Россия определила три группы стран для развития туризма

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия определила три группы стран-партнеров для развития въездного туризма, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии форума "Интурмаркет-2026" в Нижнем Новгороде.
"Определены 3 группы стран-партнеров, исходя из того, где жители активно путешествуют по миру, могут обеспечить высокий чек, с кем есть бесшовная логистика и визовый режим", - сказал Решетников.
По его словам, в группу стратегических рынков вошли Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман. "Мы понимаем, что сейчас там ситуация пока сложная, но уверены в том, что все нормализуется, и не только мы туда, но и туристы из этих стран возобновят активные путешествия по России", - подчеркнул он.
Среди перспективных рынков также выделены Индия, Вьетнам, Индонезия, Корея и другие страны. "И, конечно, нам очень важно продолжать поддерживать взаимные турпотоки с нашим ближайшим окружением: с Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Арменией и другими странами", - добавил Решетников.
ТуризмРоссияМаксим РешетниковКитай
 
 
