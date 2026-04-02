Стало известно, сколько "Спартак" потратил на зарплаты в 2025 году

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Затраты футбольного клуба "Спартак" на оплату труда работников в 2025 году превысили 9 млрд рублей, следует из финансового отчета "красно-белых", оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Как следует из отчетности, расходы "Спартака" на оплату труда в прошлом году составили 9,3 млрд рублей. В 2024 году эта сумма была меньше на 1,4 млрд рублей и составляла 7,9 млрд. Расходы на оплату труда выросли на 18,7%.