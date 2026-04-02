Овечкин может завершить карьеру в НХЛ без прощального турне, пишут СМИ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не заинтересован в проведении прощального турне перед уходом из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.
"Вокруг Александра Овечкина, у которого заканчивается контракт, сохраняется тишина. Он не раскрывает своих планов, и мало кто знает о его намерениях. По имеющейся информации, он никогда не был заинтересован в прощальном туре, как это сделал Анже Копитар в "Лос-Анджелес Кингз". Овечкину ближе сценарий Уэйна Гретцки, который объявил о завершении карьеры за два дня до последнего матча регулярного сезона. Возможно, он поступит так же", - отмечает журналист Ник Кипреос в своем материале.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Гретцки (894).
