Крикунов призвал Овечкина завершить карьеру

Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й сезон в карьере в НХЛ. Действующий контракт российского нападающего с "Вашингтоном" истекает в конце сезона-2025/26. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.