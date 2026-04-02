Крикунов призвал Овечкина завершить карьеру

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину следует завершить карьеру после окончания сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В среду Овечкин оформил дубль в матче против "Филадельфии". Количество заброшенных им шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Чтобы побить рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли канадца Уэйна Гретцки (1016) и выйти на чистое первое место по общему числу шайб, Овечкину осталось 12 голов.
"Семь игр осталось всего в регулярном чемпионате. Если они попадут в плей-офф, тогда он может в этом году еще побить рекорд, а если уже не попадут, то, наверное, нет. Я не думаю, что он дальше будет играть. Он уже всем все доказал, поэтому ему не надо играть до последнего. Он должен закончить сейчас как великий хоккеист", – сказал Крикунов.
Овечкину 40 лет, он проводит свой 21-й сезон в карьере в НХЛ. Действующий контракт российского нападающего с "Вашингтоном" истекает в конце сезона-2025/26. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем Овечкина в команде еще не принято.