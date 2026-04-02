08:39 02.04.2026 (обновлено: 09:25 02.04.2026)
Овечкин объяснил обмен джерси с игроками НХЛ
Овечкин объяснил обмен джерси с игроками НХЛ

Овечкин: обмен джерси с игроками НХЛ не связан с возможным завершением карьеры

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что обмен джерси с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) никак не связан с возможным завершением карьеры.
В среду Овечкин обменялся свитерами с капитаном "Нью-Джерси Девилз" Нико Хиширом. Ранее россиянин обменивался ими с Евгением Малкиным из "Питтсбург Пингвинз", Брэдом Маршандом из "Флориды Пантерз", а также с капитаном "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитаром. В большинстве случаев обмены проходят без присутствия журналистов. Для поддержания этой традиции "Кэпиталз" заказали около 50 дополнительных игровых свитеров Овечкина в этом сезоне.
«
"Нет, это не связано с завершением карьеры. Я хотел делать это еще пару лет назад. Это было сложно, потому что я обсуждал это с нашим менеджером по экипировке Броком Майлзом, и он говорил: "Сложно, нужно подождать еще год, еще один год". А в этом году он сказал: "Ладно, наконец-то можем это сделать", - приводит слова Овечкина сайт клуба.
Россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Вторая шайба Овечкина в матче с "Филадельфией" стала для него 928-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в НХЛ
20 февраля, 08:07
 
