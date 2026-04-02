Аккаунт на "Госуслугах" можно будет подтверждать в салонах связи

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Аккаунт на "Госуслугах" и биометрию для оформления российской сим-карты станет возможно подтвердить в салонах связи, заявили в Минцифры.

"Это будет удобно не только для граждан России , но и для иностранцев", — рассказали там, комментируя соответствующий проект постановления.

Подтверждать можно будет в том числе биометрию, зарегистрированную в приложении ruID.