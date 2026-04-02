"Гордость для любого парня": Мелкадзе купил отцу вторую машину

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист сборной России и грозненского "Ахмата" Георгий Мелкадзе сказал РИА Новости, что гордится тем фактом, что купил своему отцу вторую машину.

Воспитаннику академии московского " Спартака Мелкадзе 28 лет. Форвард дебютировал в сборной России , выйдя во втором тайме в товарищеском матче с Никарагуа (3:1), игра прошла в Краснодаре 27 марта.

"Вторую машину купил отцу в прошлом году. Это гордость для любого парня. Думаю, что отец мной гордится наверняка", - сказал Мелкадзе.