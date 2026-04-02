В "Балтике" ответили на вопрос об интересе к Талалаеву от других клубов

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор футбольного клуба "Балтика" Армен Маргарян в разговоре с РИА Новости отказался комментировать возможное продление контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым.
Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Под руководством специалиста команда вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В первом сезоне после возвращения в элиту калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице за восемь туров до завершения сезона.
"Мне сложно говорить (есть ли спрос на Андрея Талалаева). На этот вопрос может ответить наш генеральный директор. Думаю, это будет решаться на его уровне, на уровне "Ростеха". Думаю, что любой тренер, который успешно работает в команде, которая по бюджету и составу явно не в топ-5, может рассчитывать на то, что к нему будет повышенный и справедливый интерес", - сказал Маргарян на полях мероприятия, организованного Talent Scout.
"Я не готов это комментировать, такая информация не разглашается. Мы ее не озвучиваем", - подчеркнул спортивный директор "Балтики", отвечая на вопрос о переговорах по продлению контракта с главным тренером команды.
