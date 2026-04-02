Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к Бонгонде - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:24 02.04.2026
Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к Бонгонде
Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к Бонгонде - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к Бонгонде
Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к одноклубнику Тео Бонгонде, который в составе ДР Конго вышел РИА Новости Спорт, 02.04.2026
2026-04-02T14:24:00+03:00
2026-04-02T14:24:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
др конго
спартак москва
тео бонгонда
руслан литвинов
спорт, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), др конго, спартак москва, тео бонгонда, руслан литвинов
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ДР Конго, Спартак Москва, Тео Бонгонда, Руслан Литвинов
Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к Бонгонде

Футболист "Спартака" Литвинов заявил, что испытывает белую зависть к Бонгонде

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТео Бонгонда
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Тео Бонгонда. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что испытывает белую зависть по отношению к одноклубнику Тео Бонгонде, который в составе ДР Конго вышел в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.
Сборная ДР Конго в ночь на 1 апреля обыграла команду Ямайки в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу и вышла в финальную часть турнира. Бонгонда, который вышел на замену на 56-й минуте, вернется в Россию в ночь на 3 апреля.
"Поздравить еще не успели, не видели еще. Логистика - тяжеловато для ребят добираться, учитывая, откуда они. Понятно, что очень рады и счастливы за наших ребят, кто не играет в топ-сборных, но попадает на чемпионат мира, учитывая, что регламент изменился, и у них появилась реальная возможность. Я счастлив за них, это огромный праздник для их страны, для Тео тоже. Может, белая зависть есть. Черной нет, потому что Тео там, и я от всей души поздравляю его. Счастлив за него", - сказал Литвинов журналистам.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Ростов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Литвинов уверен, что "Спартак" спокойно попадет в топ-3 по итогам сезона
2 апреля, 14:15
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ДР КонгоСпартак МоскваТео БонгондаРуслан Литвинов
 
