Литвинов уверен, что "Спартак" спокойно попадет в топ-3 по итогам сезона

"Играть такие матчи - это большое счастье, потому что это совсем другой накал и другие эмоции. Ажиотаж вокруг таких игр всегда подбадривает. С нетерпением ждем и готовимся к дерби. Сейчас ребята возвращаются из сборных, и уже завтра, думаю, будем в полном составе", - сказал Литвинов журналистам.

Комментируя шансы "Спартака" попасть в первую тройку, 24-летний полузащитник заявил: "Считаю, что мы спокойно можем это сделать. Если отталкиваться только от себя и побеждать во всех играх, все выполнимо. Учитывая то, что у команд, что выше нас, тоже по две-три игры между собой, думаю, много кто еще потеряет очки. Если мы сделаем все по максимуму и выиграем все матчи, можно будет говорить не только о тройке".