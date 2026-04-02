Литвинов уверен, что "Спартак" спокойно попадет в топ-3 по итогам сезона - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
14:15 02.04.2026
Литвинов уверен, что "Спартак" спокойно попадет в топ-3 по итогам сезона
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Спартак" - "Ростов"
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов заявил, что "красно-белые" спокойно могут занять третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.
"Спартак" примет "Локомотив" в воскресенье, 5 апреля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
"Играть такие матчи - это большое счастье, потому что это совсем другой накал и другие эмоции. Ажиотаж вокруг таких игр всегда подбадривает. С нетерпением ждем и готовимся к дерби. Сейчас ребята возвращаются из сборных, и уже завтра, думаю, будем в полном составе", - сказал Литвинов журналистам.
Комментируя шансы "Спартака" попасть в первую тройку, 24-летний полузащитник заявил: "Считаю, что мы спокойно можем это сделать. Если отталкиваться только от себя и побеждать во всех играх, все выполнимо. Учитывая то, что у команд, что выше нас, тоже по две-три игры между собой, думаю, много кто еще потеряет очки. Если мы сделаем все по максимуму и выиграем все матчи, можно будет говорить не только о тройке".
"Спартак" после 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Отставание от призовой тройки составляет шесть очков.
Стала известна сумма чистого убытка "Спартака" за 2025 год
