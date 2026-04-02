Названа предварительная причина смерти Кокшарова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, причиной смерти олимпийского чемпиона в составе сборной России Эдуарда Кокшарова стал инсульт.
О смерти Кокшарова в возрасте 50 лет во вторник сообщил белорусский клуб "Мешков Брест", главным тренером которого он являлся. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР), похороны олимпийского чемпиона пройдут 4 апреля в Краснодаре.
"Точного диагноза пока никто не назвал, но, скорее всего, это был инсульт", - сказал Максимов.
"У него, насколько я знаю, был микроинсульт в январе, но он не придал этому значения. Повторный случай завершился так", - отметил собеседник агентства.
В составе сборной России Кокшаров стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2001 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.