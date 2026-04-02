09:40 02.04.2026 (обновлено: 09:46 02.04.2026)
Названа предварительная причина смерти Кокшарова
Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, причиной смерти олимпийского чемпиона в составе... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
https://ria.ru/20260331/koksharov-2084003244.html
https://ria.ru/20260331/koksharov-2084009756.html
Названа предварительная причина смерти Кокшарова

Максимов: предварительной причиной смерти Кокшарова стал инсульт

© Максим Богодвид | Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, причиной смерти олимпийского чемпиона в составе сборной России Эдуарда Кокшарова стал инсульт.
О смерти Кокшарова в возрасте 50 лет во вторник сообщил белорусский клуб "Мешков Брест", главным тренером которого он являлся. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР), похороны олимпийского чемпиона пройдут 4 апреля в Краснодаре.
Шишкарев назвал смерть Кокшарова невосполнимой потерей для гандбола
"Точного диагноза пока никто не назвал, но, скорее всего, это был инсульт", - сказал Максимов.
"У него, насколько я знаю, был микроинсульт в январе, но он не придал этому значения. Повторный случай завершился так", - отметил собеседник агентства.
В составе сборной России Кокшаров стал победителем Олимпиады 2000 года в Сиднее и бронзовым призером Игр 2004 года в Афинах. Также на его счету золото (1997) и серебро (1999) чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы (2000). На клубном уровне левый крайний выступал за краснодарский СКИФ, словенский "Целе", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (2004), и "Чеховских медведей". С 1110 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На чемпионате мира 2001 года стал лучшим бомбардиром турнира, забросив 61 мяч.
"Открыли номер, а Эдика уже нет": трагедия легенды российского спорта
