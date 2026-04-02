Названа предварительная причина смерти Кокшарова

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов сообщил РИА Новости, что, по предварительной информации, причиной смерти олимпийского чемпиона в составе сборной России Эдуарда Кокшарова стал инсульт.

"У него, насколько я знаю, был микроинсульт в январе, но он не придал этому значения. Повторный случай завершился так", - отметил собеседник агентства.