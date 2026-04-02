С экс-гендиректора "Трансаэро" взыскали свыше 245 миллиардов рублей
2026-04-02T00:28:00+03:00
Суд взыскал с экс-гендиректора "Трансаэро" Бурдина свыше 245 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта взыскал с бывшего гендиректора этой обанкротившейся авиакомпании Александра Бурдина около 243,3 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро (в сумме более 245,8 миллиарда рублей по текущему курсу) в порядке субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро".
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд одновременно произвел замену взыскателя с "Трансаэро
" на кредиторов перевозчика в размере требований каждого из них и выдал кредиторам исполнительные листы на взыскание долга с Бурдина
.
В итоге задолженность Бурдина перед "Трансаэро" составила около 171,5 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро. Компании VEBL-767-300 Limited он должен около 39,9 миллиарда рублей, ВТБ – около 13,7 миллиарда, банку "Инго" – более 1,6 миллиарда, ФНС России
– более 5,4 миллиарда, Sky Castle 1 Limited – более 5,1 миллиарда, Sky Castle 2 Limited – около 3,9 миллиарда, Sky Castle 3 Limited – более 2,5 миллиарда, банку "Таврический" – более 289 миллионов, ООО "Аквамарин" – более 264 миллионов, гражданину Дмитрию Палтусову – 15 тысяч рублей.
Суд еще в 2020 году удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" о привлечении Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Тогда определение точного размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Суд в Петербурге
ранее отказался привлечь к субсидиарной ответственности еще одного бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина
, а также бывшего главбуха Андрея Ковалева
и совладельцев авиакомпании – супругов Ольгу и Александра Плешаковых - и главу Международного авиационного комитета СНГ Татьяну Анодину
. Плешаковой принадлежит 18,39% акций "Трансаэро", ее мужу - 18,23%, Анодиной, матери Плешакова, - 3%, еще по 3,5% у дочерей Плешаковых – Натальи и Татьяны. Кроме того, Плешакова была гендиректором, Плешаков – председателем совета директоров.
Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. Назначенная судом экспертиза установила, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.
"Трансаэро" перестала летать в 2015 году. В сентябре 2017 года суд признал ее банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.