С экс-гендиректора "Трансаэро" взыскали свыше 245 миллиардов рублей

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению конкурсного управляющего "Трансаэро" Алексея Белокопыта взыскал с бывшего гендиректора этой обанкротившейся авиакомпании Александра Бурдина около 243,3 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро (в сумме более 245,8 миллиарда рублей по текущему курсу) в порядке субсидиарной ответственности по долгам "Трансаэро".

Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, суд одновременно произвел замену взыскателя с " Трансаэро " на кредиторов перевозчика в размере требований каждого из них и выдал кредиторам исполнительные листы на взыскание долга с Бурдина

В итоге задолженность Бурдина перед "Трансаэро" составила около 171,5 миллиарда рублей, более 31,6 миллиона долларов и 1128 евро. Компании VEBL-767-300 Limited он должен около 39,9 миллиарда рублей, ВТБ – около 13,7 миллиарда, банку "Инго" – более 1,6 миллиарда, ФНС России – более 5,4 миллиарда, Sky Castle 1 Limited – более 5,1 миллиарда, Sky Castle 2 Limited – около 3,9 миллиарда, Sky Castle 3 Limited – более 2,5 миллиарда, банку "Таврический" – более 289 миллионов, ООО "Аквамарин" – более 264 миллионов, гражданину Дмитрию Палтусову – 15 тысяч рублей.

Суд еще в 2020 году удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Трансаэро" о привлечении Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании. Тогда определение точного размера ответственности было приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

Требования кредиторов "Трансаэро" в 2022 году оценивались в 245 миллиардов рублей. Назначенная судом экспертиза установила, что объективной причиной банкротства "Трансаэро" стал финансово-экономический кризис 2014 года, приведший к ослаблению курса рубля, росту цен на авиатопливо и лизинговых платежей, снижению платежеспособности населения и объемов рынка международных перевозок.