ФИФА повысила цены на билеты на финал ЧМ-2026 до безумной суммы

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж, прерванных из-за сбоев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

ФИФА заявила, что в рамках пятого этапа продаж пока доступны не все оставшиеся билеты на 104 матча турнира, они будут появляться по мере поступления.