ФИФА повысила цены на билеты на финал ЧМ-2026 до безумной суммы

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) повысила цены на билеты на финал чемпионата мира 2026 года до 10 990 долларов после возобновления продаж, прерванных из-за сбоев, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) назвала цены на билеты грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи. По данным СМИ, FSE вместе с Европейской группой защиты прав потребителей подали жалобу на ФИФА в Еврокомиссию из-за возможного злоупотребления монополией на продажу билетов.
Болельщики назвали грабительскими цены на билеты чемпионата мира 2026 года
12 декабря 2025, 09:33
На старте продаж после жеребьевки турнира в декабре максимальная цена билетов на финал, который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси), составляла 8680 долларов. Новая стоимость билетов второй категории на финальный матч теперь составила 7380 долларов против 5575 долларов в декабре, а билеты третьей категории подорожали с 4185 до 5785 долларов.
ФИФА заявила, что в рамках пятого этапа продаж пока доступны не все оставшиеся билеты на 104 матча турнира, они будут появляться по мере поступления.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге ФИФА
1 апреля, 15:31