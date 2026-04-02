В МИД призвали помнить об историческом наследии Фалина

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Память об историческом наследии Валентина Фалина особенно важна в условиях практического демонтажа российско-германских отношений, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде . В 1971-1978 годах был послом СССР ФРГ , в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС . С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин - автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.

"К большому сожалению, сегодня историческое наследие последнего маршала советской дипломатии методично и безоглядно уничтожается германским официозом", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина", организованного на площадке института Европы РАН

Кроме того, по словам Любинского, немцам пытаются внушить откровенно лживый нарратив о грядущем "мистическом нападении России".

Дипломат с досадой отметил, что эпоха истинных государственников в современной Германии ушла в прошлое.

"Тем важнее, думается, отдать дань памяти одному из тех, кто вместе со своими немецкими коллегами и даже друзьями искренне радел за мирное и добрососедское будущее России , Германии и Европы в целом", - подчеркнул Любинский.