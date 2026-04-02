В МИД призвали помнить об историческом наследии Фалина - РИА Новости, 02.04.2026
18:10 02.04.2026
В МИД призвали помнить об историческом наследии Фалина
Память об историческом наследии Валентина Фалина особенно важна в условиях практического демонтажа российско-германских отношений, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.04.2026
В МИД призвали помнить об историческом наследии Фалина

Любинский: память о наследии Фалина важна на фоне демонтажа отношений РФ и ФРГ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Память об историческом наследии Валентина Фалина особенно важна в условиях практического демонтажа российско-германских отношений, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.
Валентин Фалин - видный дипломат и журналист, родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде. В 1971-1978 годах был послом СССР в ФРГ, в 1978-1982 годах занимал должность первого заместителя заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. С 1986 по 1988 годы занимал пост председателя правления агентства печати "Новости" (АПН), а с 1988 по 1991 годы заведовал международным отделом ЦК КПСС. Фалин - автор книг "История внешней политики СССР", "Политические воспоминания", "Второй фронт", "Конфликты в Кремле". Умер 22 февраля 2018 года.
Одной из идей Фалина была нейтральная единая Германия, заявил Любинский
"К большому сожалению, сегодня историческое наследие последнего маршала советской дипломатии методично и безоглядно уничтожается германским официозом", - сказал Любинский в ходе круглого стола "Последний маршал советской дипломатии. К 100-летию Валентина Михайловича Фалина", организованного на площадке института Европы РАН.
Кроме того, по словам Любинского, немцам пытаются внушить откровенно лживый нарратив о грядущем "мистическом нападении России".
Дипломат с досадой отметил, что эпоха истинных государственников в современной Германии ушла в прошлое.
"Тем важнее, думается, отдать дань памяти одному из тех, кто вместе со своими немецкими коллегами и даже друзьями искренне радел за мирное и добрососедское будущее России, Германии и Европы в целом", - подчеркнул Любинский.
В четверг на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве открыли мемориальную доску в память о председателе правления Агентства печати "Новости", выдающемся дипломате и журналисте Валентине Фалине.
Фалин был выдающимся деятелем, заявила Захарова
ГерманияРоссияВалентин ФалинДмитрий ЛюбинскийАгентство печати "Новости"
 
 
