Соловьев отметил вклад Фалина в развитие отечественной журналистики

Мемориальная доска дипломату Валентину Фалину на здании Международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в преддверии 100-летия со Дня рождения председателя правления Агентства печати "Новости", дипломата Валентина Фалина, отметил его значительный вклад в развитие отечественной журналистики и государственную службу.

Третьего апреля исполняется 100 лет со дня рождения Фалина . В четверг в Москве на здании медиагруппы "Россия сегодня" в память о Фалине открыли мемориальную доску.

"Валентин Михайлович действительно был по-настоящему выдающимся государственным политическим деятелем и выдающимся журналистом", - сказал Соловьев в ходе церемонии открытия мемориальной доски.

Он отметил, что Фалин обладал уникальными знаниями о работе высших органов власти и сыграл значительную роль в освещении ключевых исторических процессов. Соловьев рассказал, что в 2012 году, работая над документальным циклом "Тайны кремлевских протоколов", считал важным максимально полно зафиксировать воспоминания Фалина.

"Он очень достойно и качественно возглавлял, в том числе, Агентство печати "Новости ". И очень многие здесь присутствующие наши коллеги до сих пор с теплотой его вспоминают. Очень хорошо, что мы бережем память о таких наших великих соотечественниках", - заключил глава СЖР