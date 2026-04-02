Жительница Дагестана рассказала, как ее сын помогал людям во время паводка

МАХАЧКАЛА, 2 апр - РИА Новости. Жительница дагестанского Каспийска Патимат Устарбекова рассказала РИА Новости, как ее 19-летний сын во время наводнения пропал на два дня, а позже выяснилось, что он на себе переносил людей через бурный поток воды.

В воскресенье в ряде дагестанских Telegram-каналов появилась информации о пропаже 19-летнего Шамиля, который накануне вышел в магазин за булочкой и не вернулся домой. При этом очевидцы видели, как он помогал людям переходить затопленный мост, проложенный через канаву. Вскоре юношу нашли, а в комментариях под видео того, как он переносил людей на спине, находясь в воде по грудь, многие восхитились его поступком и призвали наградить юношу.

"Двое суток его не было. Сказал, что в магазин идет за булочкой, а там на себе людей перетаскивал. Еще умудрился на ногу веревку завязать, чтобы его не утащило, и перетаскивал всех. Говорит, 23 человека перенес через эту реку, но по факту – не знаю. Он описывает девочку, мать которой кричала: "Помогите", в этот момент поднялась вода, ребенок остался на этом мосту. Он побежал, схватил ее, вытащил. Когда канава приподнялась, они сделали там поддоны, и он людей на спине тащил на другую сторону", - рассказала женщина.

У Шамиля диагностирован аутизм, в те дни он был с бабушкой. Сама Патимат была в момент его пропажи в аэропорту Санкт-Петербурга – летала туда по работе, и из-за беспилотной опасности обратный рейс задерживался.

"Сидишь в аэропорту как замкнутая, вылететь не можешь, ты понимаешь, что твой ребенок неизвестно где, и не знаешь, о чем вообще думать. Сердце чуть не разорвалось", - делится собеседница.

Сам Шамиль в беседе с РИА Новости вспоминает, как мать девочки попросила о помощи, он то ли приобнял ребенка, то ли взял за подмышки и перетащил на себе. И так он, по словам парня, перенес больше 20 человек.