Буффон объявил об уходе из сборной Италии после провала в отборе на ЧМ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил у себя в соцсетях об уходе с поста главы делегации "скуадры адзурры".
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
По словам Буффона, после матча его попросили подождать с отставкой, однако уход президента FIGC Габриэле Гравины, о котором было объявлено в четверг, поменял ситуацию.
"Теперь, когда президент Гравина решил уйти, я чувствую себя свободным совершить то, что считаю ответственным поступком. Несмотря на искреннюю убежденность в том, что мы проделали огромную работу для командного духа и единства вместе с Рино Гаттузо и всеми сотрудниками за то очень короткое время, которое было у сборной, главная цель заключалась в том, чтобы вернуть Италию на чемпионат мира. И нам это не удалось. Правильно оставить тем, кто придет после, свободу выбора человека, которого они посчитают наиболее подходящим для исполнения моей роли", - написал Буффон у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Буффону 48 лет, он является рекордсменом сборной Италии по количеству матчей (176). В составе национальной команды вратарь выигрывал чемпионат мира (2006) и становился серебряным призером чемпионата Европы (2012). Буффон занимал пост главы делегации сборной с 2023 года.
