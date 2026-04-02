Рейтинг@Mail.ru
Буффон объявил об уходе из сборной Италии после провала в отборе на ЧМ - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
17:53 02.04.2026 (обновлено: 18:04 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/buffon-2084838576.html
Буффон объявил об уходе из сборной Италии после провала в отборе на ЧМ
2026-04-02T17:53:00+03:00
2026-04-02T18:04:00+03:00
футбол
спорт
габриэле гравина
figc
джанлуиджи буффон
чемпионат европы по футболу (до 17 лет)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566674109_0:259:2842:1858_1920x0_80_0_0_4ffe7c53673863da4cc8108b72378acc.jpg
https://ria.ru/20260402/golkiper-2084823966.html
https://ria.ru/20260402/lokomotiv-2084823073.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566674109_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_2cea781802a5441fc276316772032fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДжанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Джанлуиджи Буффон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил у себя в соцсетях об уходе с поста главы делегации "скуадры адзурры".
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
По словам Буффона, после матча его попросили подождать с отставкой, однако уход президента FIGC Габриэле Гравины, о котором было объявлено в четверг, поменял ситуацию.
"Теперь, когда президент Гравина решил уйти, я чувствую себя свободным совершить то, что считаю ответственным поступком. Несмотря на искреннюю убежденность в том, что мы проделали огромную работу для командного духа и единства вместе с Рино Гаттузо и всеми сотрудниками за то очень короткое время, которое было у сборной, главная цель заключалась в том, чтобы вернуть Италию на чемпионат мира. И нам это не удалось. Правильно оставить тем, кто придет после, свободу выбора человека, которого они посчитают наиболее подходящим для исполнения моей роли", - написал Буффон у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Буффону 48 лет, он является рекордсменом сборной Италии по количеству матчей (176). В составе национальной команды вратарь выигрывал чемпионат мира (2006) и становился серебряным призером чемпионата Европы (2012). Буффон занимал пост главы делегации сборной с 2023 года.
ФутболСпортГабриэле ГравинаFIGCДжанлуиджи БуффонЧемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    643
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала