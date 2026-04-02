"Нас обокрали": американцы устроили истерику после нашей победы в финале - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:50 02.04.2026
"Нас обокрали": американцы устроили истерику после нашей победы в финале
РИА Новости Спорт
Олимпийское золото, добытое на последней секунде. 1972 год. Архив
Мужская сборная СССР по баскетболу впервые завоевала олимпийские золотые медали в Мюнхене в 1972 году, обыграв в финале турнира сборную США со счетом 51:50.
"Нас обокрали": американцы устроили истерику после нашей победы в финале

Роберт Шилькович
Этот матч разделил историю мирового баскетбола на "до" и "после". Советские спортсмены сделали невозможное, а их соперники устроили настоящий скандал, подобных которому с тех пор не бывало. Все из-за тех самых трех секунд в финале олимпийского баскетбольного турнира в Мюнхене.

"Квазипрофессионалы" из СССР

Печально запомнившиеся терактом Игры в Мюнхене подходили к концу. Одним из наиболее зрелищных событий Олимпиады должен был стать финал баскетбольного турнира, в который вышли две сверхдержавы в разгар Холодной войны. Сборная США подходила к этой игре с непоколебимой уверенностью, если не с высокомерием. Это можно понять, ведь с момента появления баскетбола в программе Олимпиад в 1936 году американцы не проиграли ни одного матча. И "квазипрофессионалы", как их называли в американской прессе, из СССР уж точно не были способны прервать такую серию.
За этим термином журналистов из США стоят неоднозначный любительский статус советских спортсменов, формально числившихся военнослужащими или работниками заводов. Американцы же, по правилам МОК, выставляли студентов. Правда, студенты едва ли уступали в мощи советским атлетам. Из студенческой лиги всегда выходили будущие звезды НБА. Тогда это были, к примеру, Даг Коллинз и 223-сантиметровый Томми Бёрлсон.
Противостояние характеризовала и тренерская дуэль. Команду США возглавлял 68-летний Генри Айба — консерватор, прививавший своим подопечным вязкую, медленную игру от обороны, к которой новое поколение не привыкло. В распоряжении тренера советской команды Владимира Кондрашина был опытный состав, сыгравшийся за годы тренировок. Костяк составляли Сергей Белов, Модестас Паулаускас и молодой, но феноменально талантливый однофамилец Сергея Александрович Белов. Классическая дуэль команды ярких индивидуальностей против единого механизма.
© РИА Новости / Игорь Уткин
Баскетболист Александр Белов
Баскетболист Александр Белов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Игорь Уткин
Перейти в медиабанк
Баскетболист Александр Белов

"Поезд еще не ушел"

С первых минут матч пошел по сценарию Кондрашина. Команда СССР доминировала, временами разрыв достигал 10 очков. Советские баскетболисты выстроили вязкую защиту и не позволяли соперникам блеснуть… До поры. Ближе к концовке груз ответственности давил на подопечных Кондрашина все сильнее, и американцам наконец удалось сократить отставание до минимума.
За восемь секунд до конца сборная СССР вела 49:48. Напряжение сказывается на Александре Белове уже в следующей атаке — он ошибается и фолит на Даге Коллинзе. Тот выходит на линию штрафных. Первый бросок — и счет сравнялся. Кондрашин бросается к судейскому столику, требуя тайм-аут, чтобы сбить хладнокровного американца с ритма, но безуспешно. Коллинз готовится ко второму броску… 50:49. Впервые в матче американцы выходят вперед.
На табло остается три секунды. Советские баскетболисты вводят мяч в игру, американцы уже празднуют очередную победу. На скамейке СССР — гробовая тишина. Казалось, все кончено.
И тут в игру вмешался генеральный секретарь FIBA Уильям Джонс. Он обратил внимание судей на то, что Кондрашин вовремя подал просьбу о тайм-ауте, а также на ошибки в работе секундометриста. Технически он не имел права вмешиваться, но его непререкаемый авторитет заставил судей принять решение о переигровке тех самых трех секунд.
Началась настоящая вакханалия. Игроки то выходили на площадку, то снова ее покидали. Сборная США была в ярости.
"Американцы никогда не проигрывали, вышли с уверенностью в себе. Кондрашин не потерял надежды, что мы можем выиграть. Он сказал: "Поезд не ушел", — вспоминал позже разыгрывающий советской команды Иван Едешко .
Команды все же начали переигрывать оставшиеся секунды, но розыгрыш прервала поломка табло. Судьи распорядились переигрывать три секунды еще раз. Американцы не верили, что такое возможно. Айба даже попытался увести команду в раздевалку, но ему пригрозили техническим поражением и лишением медалей.
© РИА Новости / Борис Уткин
Тренер сборной команды СССР по баскетболу Владимир Петрович Кондрашин.
Тренер сборной команды СССР по баскетболу Владимир Петрович Кондрашин. - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Борис Уткин
Перейти в медиабанк
Тренер сборной команды СССР по баскетболу Владимир Петрович Кондрашин.

"Мы не проиграли — нас обокрали"

С третьей попытки все получилось. Едешко, которого Кондрашин готовил именно для этого момента, стоял за лицевой линией. По свистку он послал мяч через всю площадку, где ждал Александр Белов. Он выиграл борьбу за мяч у двоих соперников, и мяч провалился в кольцо прямо под финальную сирену. 51:50 — победа СССР.
Шокированные представители американской сборной быстро сориентировались и подали протест. Апелляционное жюри проголосовало: три голоса (Куба, Венгрия, Румыния) против двух (Италия, Пуэрто-Рико) — результат остался в силе.
Все привело к историческому скандалу — сборная США наотрез выходить на пьедестал. Серебряные медали так и остались в распоряжении представителей МОК.
Капитан команды Кенни Дэвис признавался, что в тот вечер он плакал в одиночестве в своей комнате. "Я вернулся в комнату и плакал в одиночестве, — рассказывал он Sports Illustrated. — Но когда мне становится жалко себя, я вспоминаю израильских детей, убитых на этих Играх. Если это наихудшая несправедливость, что случилась с парнями из нашей команды, мы проживем жизнь неплохо".
Этот бойкот стал беспрецедентным случаем в истории Олимпиад. Участники сборной США дали друг другу клятву никогда не принимать эти медали. Баскетболист той команды Кеннет Джонсон, даже включил запрет в свое завещание, чтобы даже после его смерти родственники не могли забрать награду из музея в Лозанне.
Эмоции от того финала не утихают даже спустя десятилетия. Нападающий сборной США Майкл Бантом так отвечает на вопрос о мюнхенской Олимпиаде: "Если бы мы проиграли, то я с гордостью бы показал вам сегодня свою серебряную медаль. Но мы не проиграли — нас обокрали".
 
