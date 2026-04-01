Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" материально наказал Вендела, заявил Семак
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
Футбол
 
09:04 01.04.2026
"Зенит" материально наказал Вендела, заявил Семак
Полузащитник "Зенита" Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
футбол
спорт
санкт-петербург
катар
владислав радимов
санкт-петербург
катар
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077320446_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_8c492034e695e51eecd4c1c0f4a94a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санкт-петербург, катар, владислав радимов
Футбол, Спорт, Санкт-Петербург, Катар, Владислав Радимов
"Зенит" материально наказал Вендела, заявил Семак

Семак: "Зенит" наказал Вендела так, что повторять демарш не захочется

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВендел (слева)
Вендел (слева) - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вендел (слева). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Полузащитник "Зенита" Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное, заявил в интервью РИА Новости главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
В январе СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. Позднее Семак в разговоре с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым на YouTube-канале "Зенита" сказал, что бразилец "не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело - занимается футболом".
"Жаль, что не все болельщики правильно поняли образность фразы про образование Вендела. Мне тоже несколько странно, что он может запросто расстаться с деньгами. Только все люди разные. Что невозможно для нас с вами, возможно для Вендела. Поверьте, материально наказали его так, что повторять подобный демарш никому не посоветую", - сказал Семак.
Вендел - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Семак признался, кто из футболистов "Зенита" не умеет читать и писать
26 февраля, 13:24
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    643
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала