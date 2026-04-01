"Зенит" материально наказал Вендела, заявил Семак

Полузащитник "Зенита" Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное, заявил в интервью РИА Новости...
2026-04-01T09:04:00+03:00
Семак: "Зенит" наказал Вендела так, что повторять демарш не захочется
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Полузащитник "Зенита" Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное, заявил в интервью РИА Новости главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
В январе СМИ сообщили, что Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре
. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам. Позднее Семак в разговоре с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым
на YouTube-канале "Зенита" сказал, что бразилец "не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело - занимается футболом".
"Жаль, что не все болельщики правильно поняли образность фразы про образование Вендела. Мне тоже несколько странно, что он может запросто расстаться с деньгами. Только все люди разные. Что невозможно для нас с вами, возможно для Вендела. Поверьте, материально наказали его так, что повторять подобный демарш никому не посоветую", - сказал Семак.