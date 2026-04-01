13:02 01.04.2026 (обновлено: 14:42 01.04.2026)
Суд отложил дело Смолова о драке в "Кофемании"
Суд отложил дело Смолова о драке в "Кофемании"
футбол
происшествия
москва
федор смолов
Футбол, Происшествия, Москва, Федор Смолов
Фёдор Смолов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мировой судья 418-го судебного участка Преснееского района Москвы отложил на 3 апреля уголовное дело, возбужденное в отношении футболиста Федора Смолова по факту драки в "Кофемании", для вызова потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На том, чтобы дело было отложено, настаивала прокуратура, которая требовала допросить потерпевшего лично в зале суда. При этом его представитель представила нотариально заверенные показания и мировое соглашение.
"Отложить судебное заседание на 3 апреля", - огласила решение судья.
Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц ударил потерпевшего в лицо.
Накануне стороны заключили мировое соглашение, в рамках которого спортсмен выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов на общую сумму 4 миллиона рублей.
Заседание началось с того, что судья огласила состав участников процесса, а также назвала трех свидетелей, которые ожидали в коридоре. Однако допросить их не удалось, поскольку представитель потерпевшего заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Адвокат футболиста заявила, что он сразу признал вину и принес извинения, а также выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей. Она добавила, что Смолов регулярно занимается благотворительностью. В частности, по словам адвоката, футболист направлял помощь НМИЦ онкологии имени Блохина, скорой помощи во время ковида и детскому дому.
Сам Смолов заявил, что искренне раскаивается в содеянном, назвал случившееся уроком, а также еще раз принес извинения потерпевшему и его супруге.
