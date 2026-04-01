Смолов рассказал о вымогателях после драки в "Кофемании"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Футболист Федор Смолов заявил журналистам, что мошенники вымогали у него деньги после драки в "Кофемании", но испарились после его очной ставки с потерпевшим.

Ожидалось, что в среду суд утвердит мировое соглашение между Смоловым и потерпевшим, но прокурор заявила ходатайство о присутствии потерпевшего в суде. Заседание перенесли на 3 апреля.

"Это подавалось все под соусом, что эти люди непосредственно знакомы с потерпевшим и готовы урегулировать конфликт (за деньги - ред.), потому что друг друга знают. Это закончилось, как только материал ушел в главное управление дознания в городе Москве и очная ставка с потерпевшим прошла", - заявил Смолов

Он добавил, что личности вымогателей установлены.

Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц ударил потерпевшего в лицо.