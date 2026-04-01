Эрдоган рассчитывает, что сборная Турции дойдет до финала ЧМ по футболу

АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сборная Турции по футболу дойдет до финала предстоящего чемпионата мира.
Сборная Турции во вторник одержала победу над командой самопровозглашенной республики Косово в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Встреча в Приштине завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Турции. Мяч на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.
"Я от всей души поздравляю нашу национальную сборную по футболу, которая, победив Косово в финале стыковых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, завоевала право участвовать в финальной части турнира. Я желаю успехов нашей национальной сборной, которая спустя 24 года вновь развеет наш флаг с полумесяцем и звездой на этой величайшей футбольной арене, сначала в групповых матчах против Австралии, Парагвая и США, а затем, дай Бог, в борьбе, которая, как мы надеемся, приведет нас к финалу",- написал турецкий лидер в Х.
Сборная Турции примет участие в чемпионате мира впервые с 2002 года, когда команда завоевала бронзу мирового первенства. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Турецкие футболисты сыграют в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.
