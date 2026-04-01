Эрдоган рассчитывает, что сборная Турции дойдет до финала ЧМ по футболу

АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сборная Турции по футболу дойдет до финала предстоящего чемпионата мира.

Сборная Турции примет участие в чемпионате мира впервые с 2002 года, когда команда завоевала бронзу мирового первенства. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Турецкие футболисты сыграют в группе D с командами США, Парагвая и Австралии.