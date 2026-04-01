Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол
12:06 01.04.2026 (обновлено: 12:30 01.04.2026)
Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин потерял авторитет в его глазах и призвал уволить его из национальной команды.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
«
"Карпин потерял для меня всякий авторитет после того, как я услышал его разговор в раздевалке. Это абсолютно недопустимо! Вместо того, чтобы сказать что-то по делу, он начал выражаться матом. А почему? Потому что он абсолютно ничего не понимает в футболе. Он был прекрасным, классным игроком, но бездарный тренер. Так бывает, здесь ничего не сделаешь", - сказал Пономарев.
"Но он никогда не откажется от этого поста, потому что там колоссальные деньги. Кто-то должен его оттуда погнать поганой метлой, потому что такая работа тренера никуда не годится. Установка на игру или ее разбор - это очень серьезный процесс. К нему всегда все относились очень серьезно: Соловьев, Якушин, все. Не представляю, чтобы они выражались матом. А здесь я просто обескуражен", - добавил он.
