Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером
Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером
Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин потерял...
2026-04-01T12:06:00+03:00
2026-04-01T12:06:00+03:00
2026-04-01T12:30:00+03:00
футбол
валерий карпин
владимир пономарев
сборная россии по футболу
мали
https://ria.ru/20251113/ponomarev-2054739899.html
валерий карпин, владимир пономарев, сборная россии по футболу, мали
Футбол, Валерий Карпин, Владимир Пономарев, Сборная России по футболу, Мали
Экс-футболист сборной СССР назвал Карпина бездарным тренером
Пономарев назвал Карпина бездарным тренером и призвал его уволить из сборной
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин потерял авторитет в его глазах и призвал уволить его из национальной команды.
Во вторник сборные России
и Мали
сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге
.
"Карпин
потерял для меня всякий авторитет после того, как я услышал его разговор в раздевалке. Это абсолютно недопустимо! Вместо того, чтобы сказать что-то по делу, он начал выражаться матом. А почему? Потому что он абсолютно ничего не понимает в футболе. Он был прекрасным, классным игроком, но бездарный тренер. Так бывает, здесь ничего не сделаешь", - сказал Пономарев
.
"Но он никогда не откажется от этого поста, потому что там колоссальные деньги. Кто-то должен его оттуда погнать поганой метлой, потому что такая работа тренера никуда не годится. Установка на игру или ее разбор - это очень серьезный процесс. К нему всегда все относились очень серьезно: Соловьев, Якушин, все. Не представляю, чтобы они выражались матом. А здесь я просто обескуражен", - добавил он.