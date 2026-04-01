09:22 01.04.2026
Футболист Петров ждет допуска россиян к официальным турнирам
Футболист Петров ждет допуска россиян к официальным турнирам
Футболист сборной России Максим Петров заявил РИА Новости, что в национальной команде все рассчитывают на скорое возвращение к официальным турнирам. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Спорт, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Петров: все в сборной России по футболу ждут допуска к официальным турнирам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболист сборной России Максим Петров заявил РИА Новости, что в национальной команде все рассчитывают на скорое возвращение к официальным турнирам.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге.
"Я все-таки только в двух играх выходил, поэтому у меня усталости нет", - сказал Петров, отвечая на вопрос о возможной усталости от товарищеских матчей.
"Конечно, мы все верим и надеемся. От нас ничего не зависит, поэтому остается только ждать, чтобы нас как можно быстрее допустили", - добавил он.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
