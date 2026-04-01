Глава ФПК Владимир Пястолов: плацкарт будет в России и через 40 лет

Миллионы пассажиров ежегодно путешествуют по железным дорогам, пик перевозок приходится на летний сезон. Сколько поездов поедут на курорты страны, сколько составов оснащены кондиционерами, в каких вагонах предпочитают ездить мужчины и женщины, придут ли роботы на смену проводникам и ждать ли расширения железнодорожного сообщения с Китаем, в интервью РИА Новости в преддверии Международного транспортно-логистического форума рассказал генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов. Беседовала Надежда Фролова.

– Владимир Геннадьевич, сколько поездов этим летом будут курсировать на курортных направлениях?

– Мы уже начали готовиться, работа ведется по нескольким направлениям: расписание, персонал и, конечно, вагонный парк. Во время летней перевозочной кампании задействуем максимально возможное количество вагонов, имеющихся в парке. В графике движения предусмотрено курсирование 502 пар поездов формирования АО " ФПК ", чуть больше трети из них – сезонные. В том числе в сообщении с курортами Черноморского побережья и курортами Кавказских Минеральных Вод будут следовать 144 пары поездов, при этом большинство из них курсируют только в летний период. Также рассматриваем возможность назначить дополнительные поезда по наиболее популярным направлениям, в частности, Санкт-Петербург Москва , Москва – Казань , Москва – Киров , Москва – Волгоград и другим.

Мы видим, что ежегодно растет интерес путешественников к железнодорожным круизам. В этом сезоне пассажирам будет предложено более 20 туристских поездов: как знакомые маршруты ("Жемчужина Кавказа", "В Карелию"), так и новинки ("В долину нарзанов", "Вдохновение эпох" и другие).

Доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами в составах превысит 90%, а 100-процентный уровень оснащенности будет у поездов для перевозки организованных групп детей.

– Сколько вагонов от общего парка оснащено кондиционерами?

– В настоящее время этот показатель – около 94%.

– Сколько сейчас едет самый быстрый поезд из Москвы на юг?

– Подчеркну, что создание графика движения – это ювелирная работа, в которой необходимо учитывать много факторов. При этом железнодорожники всегда стремятся сделать все возможное для сокращения времени в пути, в том числе на юг. Сейчас самый быстрый поезд в сообщении Москва – Адлер следует чуть меньше суток. А 40 лет назад из Москвы в Адлер по железной дороге можно было добраться почти за полтора дня.

– Почему цена на билет на юг растет с каждой неделей?

– Полагаю, в данном случае, речь идет о вагонах купе и СВ, в которых применяется система динамического ценообразования. Стоимость проезда при ее применении зависит от разных факторов, и основной – это спрос, и по мере заполнения поезда ближе к дате отправления цена возрастает. Поэтому наиболее выгодным вариантом станет заблаговременная покупка билетов.

– Насколько популярны плацкартные вагоны в поездах дальнего следования?

– Плацкартные вагоны по-прежнему востребованы у пассажиров. В 2025 году поездки в них совершили 52,5 миллиона пассажиров, это почти половина (48%) от общего пассажиропотока в поездах компании. Кроме того, населенность плацкартных вагонов всегда немного превышает населенность вагонов другого типа, что объясняется более низкой стоимостью проезда.

– Сохранится ли плацкарт ближайшие 50 лет или дольше?

– Это, конечно, долгосрочный горизонт планирования. Повторюсь, что сегодня плацкарт востребован. Мы продолжаем закупать такой подвижной состав, а срок службы современного плацкартного вагона рассчитан на 40 лет, поэтому, как минимум, в течение этого времени его можно будет эксплуатировать. Вместе с тем, техническая мысль не стоит на месте. В разрабатываемых сейчас плацкартных вагонах габарита Т мы сделали ставку на персонализацию пространства и расширение возможностей для организации качественного сервиса в пути. В них будут предусмотрены, например, индивидуальные шторки спальных мест и регулируемые воздуховоды рядом с каждым спальным местом. Также в данной модели увеличится длина и ширина полок.

– Кто чаще ездит на поездах – мужчины или женщины? Какие вагоны они выбирают?

– В прошлом году среди пассажиров наших поездов мужчины составили 48%, женщины – 52%. Такое же соотношение пассажиров актуально и для плацкартных вагонов. Вместе с тем, мужчины немного чаще оформляли билеты в вагоны Люкс и купейные – их доля в данных типах вагонов составила 52% и 51% соответственно. В СВ проехало одинаковое количество женщин и мужчин. Стоит также отметить, что больше всего женщин мы перевезли в вагонах с местами для сидения – 57%.

За последние три года наблюдается увеличение доли женщин в вагонах Люкс и плацкартных вагонах – в среднем на 2 процентных пункта к уровню 2023 года.

– Какие меры по повышению стабильности интернета в поездах вы предпринимаете?

– В среднесрочной перспективе мы нацелены на внедрение услуг широкополосного доступа к сети Интернет с использованием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта инновационная технология позволит предоставить пассажирам высокоскоростной доступ к сети Интернет в подвижном составе в режиме 24/7 вне зависимости от наличия инфраструктуры операторов сотовой связи.

– У легендарного поезда "Красная стрела" скоро юбилей. Как готовитесь?

– Оба состава фирменного поезда "Красная стрела", который в июне отметит 95-летие, уже курсируют в новой ливрее и с купейными вагонами габарита Т с увеличенной длиной спальных мест. В наших планах в дальнейшем пополнить поезд новыми вагонами СВ, Люкс и вагоном-рестораном габарита Т. Разработка конструкции подвижного состава продолжается на Тверском вагоностроительном заводе , завершение работ ожидается в течение 2027 года.

– Сколько сейчас в среднем занимает время посадки в поезд одного пассажира?

– Благодаря развитию технологий нам удалось избавить пассажира от необходимости предъявлять бумажный билет при посадке, в результате время посадки значительно сократилось и занимает в среднем чуть больше 10 секунд.

– Планируете использовать роботов в поездах в помощь проводникам или вместо проводников?

– В век роботизации мы развиваем цифровые сервисы: можем автоматизировать процесс продажи услуг, заказа питания и товаров, оповещения пассажиров и прочего. Технологии помогают проводникам больше времени уделять именно заботе о пассажирах. Но ни один робот не сможет заменить искреннюю улыбку проводника и обеспечить уютную атмосферу и комфорт в пути. Именно поэтому замена проводников роботами в компании даже не рассматривается.

– Думает ли ФПК о запуске новых поездов с Китаем на фоне безвизового режима?