22:23 01.04.2026 (обновлено: 22:24 01.04.2026)
Определились три пары четвертьфинала Кубка Гагарина по хоккею
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Стали известны три пары четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду омский "Авангард" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" и выиграл серию первого раунда со счетом 4-1. Магнитогорский "Металлург" оказался сильнее "Сибири", завершив противостояние с таким же результатом, а ярославский "Локомотив" обыграл московский "Спартак" и выиграл серию с аналогичным счетом.
"Авангард" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимик"
1 апреля, 19:22
Ранее минское "Динамо" всухую выиграло серию у московского "Динамо". Нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее череповецкой "Северстали" (4-1), а столичный ЦСКА обыграл петербургский СКА с аналогичным счетом. Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" (4-1). Екатеринбургский "Автомобилист" и уфимский "Салават Юлаев" пока не выявили победителя: счет в серии - 3-2 в пользу уфимцев. Шестой матч пройдет в четверг.
Во втором раунде между собой сыграют команды Западной и Восточной конференций. Клуб с наивысшим посевом в своей конференции встретится с командой с низшим из другой. Первые два матча на домашней площадке проведет коллектив с более высоким посевом.
Во втором раунде встретятся:
"Металлург" (1-й номер посева) - "Торпедо" (6);
"Авангард" (2) - ЦСКА (4);
"Динамо" (Минск, 2) - "Ак Барс" (3);
"Локомотив" (1) - "Автомобилист" (4)/"Салават Юлаев" (5).
Действующим обладателем Кубка Гагарина является "Локомотив".
"Локомотив" победил "Спартак" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
1 апреля, 21:59
 
