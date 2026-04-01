Дронов: филиал Курчатовского института откроется в Великом Новгороде - РИА Новости, 01.04.2026
19:43 01.04.2026
Дронов: филиал Курчатовского института откроется в Великом Новгороде
Губернатор Дронов: в Великом Новгороде откроется филиал Курчатовского института

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Филиал Курчатовского института откроется в Великом Новгороде, также будут созданы новые "курчатовские классы" в школах с углубленным изучением естественно-научных предметов, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
Он уточнил, что подписал с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Санкт-Петербурге на площадке Международного транспортно-логистического форума. На ней присутствовал глава Минтранса РФ, член попечительского совета фонда "Интеллектуальная электроника – Валдай" Андрей Никитин.
"Договорились, что в Великом Новгороде откроется филиал Курчатовского института. Это один из ведущих научных центров страны. Также продолжим создавать "курчатовские классы" в школах - с углублённой физикой, химией, биологией. Первые три уже работают в регионе с позапрошлого года", - написал Дронов в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что сотрудничество Новгородской области с Курчатовским институтом идет не первый год. Институт курирует новгородский филиал Политехнического музея, который был открыт в 2025 году. Кроме того, помогает с профильными сменами для школьников на базе образовательного центра "Онфим". Представители института входят в попечительский совет ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай".
Первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
