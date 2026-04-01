В белый список включили сервисы для контроля уровня сахара в крови

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минцифры совместно с Минздравом и Росздравнадзором включило средства контроля уровня сахара в крови в список сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета.
"В него включены системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы. Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов", — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, в белый список внесли отечественную систему Inme для контроля артериального давления и российскую платформу для удаленного отслеживания жизненно важных показателей IoMT.Istok.
Белый список разработали, чтобы россияне могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами даже в условиях ограничений мобильного интернета. Подобные меры вводят при опасности атаки беспилотников, чтобы противник не мог управлять ими через сотовые сети.
Этот перечень составляют по согласованию с органами безопасности. Важное условие для включения — расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Сейчас в него входят 146 сервисов, среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.
19 марта, 04:58