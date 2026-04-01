В белый список включили сервисы для контроля уровня сахара в крови

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Минцифры совместно с Минздравом и Росздравнадзором включило средства контроля уровня сахара в крови в список сервисов, доступных даже при ограничениях мобильного интернета.

"В него включены системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы. Это сервисы, которые позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов", — рассказали в ведомстве

Помимо этого, в белый список внесли отечественную систему Inme для контроля артериального давления и российскую платформу для удаленного отслеживания жизненно важных показателей IoMT.Istok.

Белый список разработали, чтобы россияне могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами даже в условиях ограничений мобильного интернета. Подобные меры вводят при опасности атаки беспилотников, чтобы противник не мог управлять ими через сотовые сети.