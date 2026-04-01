Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
09:53 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/mali-2084192509.html
Пономарев назвал футболистов сборной Мали бездельниками
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260328/ponomarev-2083520235.html
© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал сборную команду Мали по футболу бездельниками, которые приехали в Россию с целью заработать денег.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. В пятницу команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Никарагуа со счетом 3:1.
Товарищеские матчи
31 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
0 : 0
Мали
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Команда Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, но они оказались гораздо хуже, чем Никарагуа. Эти бездельники приехали в Россию просто получить деньги. Отнеслись к игре абсолютно несерьезно, просто поваляли дурака. Иногда проблески были, но играли без желания. Им какая разница? Деньги все равно заплатят, они хорошо покушают, поспят - и их отправят самолетом домой", - сказал Пономарев.
"Абсолютно ни к чему такие игры не приводят, они не нужны. Тем более Карпин меняет составы, как перчатки. Лучшие игроки должны быть на поле, а он меняет игроков как попало. Это что за тренер такой?" - добавил он.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарев - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Это не футбол": Пономарев раскритиковал игру сборной России с Никарагуа
28 марта, 18:00
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    642
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала