Пономарев назвал футболистов сборной Мали бездельниками

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал сборную команду Мали по футболу бездельниками, которые приехали в Россию с целью заработать денег.

"Абсолютно ни к чему такие игры не приводят, они не нужны. Тем более Карпин меняет составы, как перчатки. Лучшие игроки должны быть на поле, а он меняет игроков как попало. Это что за тренер такой?" - добавил он.