Пономарев назвал футболистов сборной Мали бездельниками

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал сборную команду Мали по футболу бездельниками, которые приехали в Россию с целью заработать денег.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. В пятницу команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Никарагуа со счетом 3:1.
"Команда Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, но они оказались гораздо хуже, чем Никарагуа. Эти бездельники приехали в Россию просто получить деньги. Отнеслись к игре абсолютно несерьезно, просто поваляли дурака. Иногда проблески были, но играли без желания. Им какая разница? Деньги все равно заплатят, они хорошо покушают, поспят - и их отправят самолетом домой", - сказал Пономарев.
"Абсолютно ни к чему такие игры не приводят, они не нужны. Тем более Карпин меняет составы, как перчатки. Лучшие игроки должны быть на поле, а он меняет игроков как попало. Это что за тренер такой?" - добавил он.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.