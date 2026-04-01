Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили первый в 2026 году договор о комплексном развитии территории (КРТ) в деревне Горбунки Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Ленинградской области и группа компаний AVA заключили договор о комплексном развитии территории в деревне Горбунки Ломоносовского района", - сообщает пресс-служба.

Проект закрепляет комплексный подход к развитию новой жилой территории: вместе с жильем здесь предусмотрены детский сад, школа, благоустройство, а также коммунальная и транспортная инфраструктура.

"Это первый договор КРТ, который Ленинградская область заключила в 2026 году. Для нас особенно важно, что проект в Горбунках смотрит шире границ самого участка. Вместе с жильем и детским садом внутри квартала в договор сразу заложена школа на 550 мест, причем ее мощность существенно превышает расчетную потребность самой застройки. Такой запас дает территории дополнительный ресурс для развития. Именно в таком подходе и заключается смысл КРТ как инструмента государственной градостроительной политики", - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Планируется, что на территории в Горбунках площадью 7,51 гектара планируют построить жилой квартал общей площадью более 50,5 тысяч квадратных метров для 1487 жителей. В составе проекта предусмотрены встроенные помещения на первых этажах, детский сад на 160 мест, а также школа на 550 мест за границами участка КРТ.