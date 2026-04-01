Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории - РИА Новости, 01.04.2026
Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:44 01.04.2026
Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории
Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории - РИА Новости, 01.04.2026
Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории
Власти Ленинградской области заключили первый в 2026 году договор о комплексном развитии территории (КРТ) в деревне Горбунки Ломоносовского района, сообщает... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T20:44:00+03:00
2026-04-01T20:44:00+03:00
ленинградская область
строительство
ленинградская область
ломоносовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585376778_0:166:1920:1246_1920x0_80_0_0_a74634316c5c05b920c707529667c492.jpg
https://ria.ru/20260313/lenoblast-2080530748.html
https://ria.ru/20260325/proekt-2082858252.html
ленинградская область
ломоносовский район
строительство, ленинградская область, ломоносовский район
Ленинградская область , Строительство, Ленинградская область, Ломоносовский район
Ленобласть заключила договор о комплексном развитии территории

Ленобласть заключила первый в 2026 г договор о комплексном развитии территории

Ленинградская область
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Евгений Адаев
Ленинградская область. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Власти Ленинградской области заключили первый в 2026 году договор о комплексном развитии территории (КРТ) в деревне Горбунки Ломоносовского района, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительство Ленинградской области и группа компаний AVA заключили договор о комплексном развитии территории в деревне Горбунки Ломоносовского района", - сообщает пресс-служба.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
В Ленобласти проверили подготовку к началу строительства КАД-2
13 марта, 17:02
Проект закрепляет комплексный подход к развитию новой жилой территории: вместе с жильем здесь предусмотрены детский сад, школа, благоустройство, а также коммунальная и транспортная инфраструктура.
"Это первый договор КРТ, который Ленинградская область заключила в 2026 году. Для нас особенно важно, что проект в Горбунках смотрит шире границ самого участка. Вместе с жильем и детским садом внутри квартала в договор сразу заложена школа на 550 мест, причем ее мощность существенно превышает расчетную потребность самой застройки. Такой запас дает территории дополнительный ресурс для развития. Именно в таком подходе и заключается смысл КРТ как инструмента государственной градостроительной политики", - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.
Планируется, что на территории в Горбунках площадью 7,51 гектара планируют построить жилой квартал общей площадью более 50,5 тысяч квадратных метров для 1487 жителей. В составе проекта предусмотрены встроенные помещения на первых этажах, детский сад на 160 мест, а также школа на 550 мест за границами участка КРТ.
По данным правительства Ленобласти, застройщик также обеспечивает проектирование, строительство или финансирование объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая мероприятия по размещению канализационных очистных сооружений. Срок реализации проекта по комплексному развитию территории в Горбунках установлен на 2027-2033 годы, срок действия договора составляет 9 лет.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Ленобласти ведется работа над проектом "Чистая Ладога"
25 марта, 15:51
 
Ленинградская областьСтроительствоЛенинградская областьЛомоносовский район
 
 
