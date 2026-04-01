Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
08:06 01.04.2026 (обновлено: 12:04 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/komandy-2084179264.html
Определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года
2026-04-01T08:06:00+03:00
2026-04-01T12:04:00+03:00
футбол
спорт
сша
мексика
канада
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084226711_0:189:1080:797_1920x0_80_0_0_3adbdb022e7c591600188ec87211094f.jpg
https://ria.ru/20260401/italiya--2084152569.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084226711_0:88:1080:898_1920x0_80_0_0_96d3e6e79ed3bed1234b638f7a70236c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети FIFAВсе участники ЧМ-2026
Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Соцсети FIFA
Читать в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Определились все 48 команд, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
В среду состоялись последние матчи отборочного турнира.
Полностью состав участников чемпионата мира выглядит следующим образом:
группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия;
группа В: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина;
группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия;
группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция;
группа Е: Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Эквадор;
группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция;
группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия;
группа Н: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай;
группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак;
группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания;
группа К: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия;
группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Впервые в истории на чемпионат мира пробились сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао. Сборная России не принимала участия в отборочном турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
Унижение великой Италии: сенсационная развязка в отборе к ЧМ-2026
1 апреля, 01:01
 
ФутболСпортСШАМексикаКанадаЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала