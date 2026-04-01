Избил и уложил шведа на лед: русский вратарь подрался во время матча!
17.03.2022
06:45 01.04.2026 (обновлено: 06:55 01.04.2026)
Избил и уложил шведа на лед: русский вратарь подрался во время матча!
Игорь Шестеркин стал участником яркой драки во время матча НХЛ. После игры российский голкипер "Рейнджерс" признался, что свой первый рукопашный бой представлял РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Нью-Джерси Девилз, Игорь Шестеркин, Якоб Маркстрём, Андрей Василевский, Сергей Бобровский
Избил и уложил шведа на лед: русский вратарь подрался во время матча!

Российский вратарь "Рейнджерс" Шестеркин подрался во время матча с "Нью-Джерси"

Игорь Шестеркин стал участником яркой драки во время матча НХЛ. После игры российский голкипер "Рейнджерс" признался, что свой первый рукопашный бой представлял себе против своего близкого друга.

Русские вратари обезумели?

Российские вратари в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги не перестают удивлять. В этой "регулярке" россияне выделяются не только яркими победами и историческими рекордами, но и бойцовскими навыками. Сегодня дело Сергея Бобровского и Андрея Василевского продолжил Игорь Шестеркин. Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" мощно подрался во время матча чемпионата против "Нью-Джерси Девилз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
4 : 1
Нью-Джерси
08:14 • Конор Шири
(Тай Картье, Уилл Борген)
13:39 • Джей Ти Миллер
(Алексис Лафренье, Адам Фокс)
31:12 • Ярослав Хмеларж
(Брейден Шнайдер)
43:49 • Мика Зибанежад
(Gabriel Perreault, Адам Фокс)
20:51 • Коннор Браун
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встречи двух непримиримых соперников всегда сопровождаются множеством стычек, потасовок и драк, но к рукопашному поединку среди вратарей никто, кажется, не был готов. Главный эпизод матча произошел в середине третьего периода, когда исход игры уже был предрешен: "Рейнджерс" вели в счете 4:1, как вдруг за воротами Игоря Шестеркина произошла потасовка. Участие в ней решил принять Якоб Маркстрем — шведский голкипер "Нью-Джерси" примчал к воротам "синерубашечников" и вызвал Шестеркина на бой.
Россиянин долго не думал и, скинув шлем и оголив кулаки, вступил в поединок с оппонентом. Шестеркин и Маркстрем сперва обменялись ударами, но затем Игорь перехватил инициативу и несколько раз врезал шведу в область головы, после чего уложил того на лед. Соперник российского вратаря не выдержал сопротивления и, что называется, "не вывез", усевшись на "пятую точку".
Драки вратарей сами по себе являются довольно редким явлением в хоккее, но в нынешнем сезоне НХЛ они происходят с удивительной регулярностью. Поразительно и то, что в эпицентре событий выступают именно россияне. Еще в январе неожиданно для всех в драку вступил, пожалуй, самый добрый и скромный вратарь лиги Сергей Бобровский, который сразился на кулаках с американским голкипером "Сан-Хосе Шаркс" Алексом Недельковичем.
Спустя пару недель после этого в кулачном поединке выступил Андрей Василевский. Звездный вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" сошелся в центре площадки с американским голкипером "Бостон Брюинз" Джереми Свэйманом и после нескольких ударов смог повалить оппонента на лед. Теперь эстафету у Василевского принял и Игорь Шестеркин.
Хотел подраться с русским?

После матча журналисты ожидаемо окружили Игоря Шестеркина как главного героя встречи, которая, к слову, завершилась победой "Рейнджерс" (4:1) благодаря 22 сейвам российского вратаря, признанного первой звездой матча. В общении с представителями СМИ голкипер "синерубашечников" в своем фирменном стиле бросался шутками одной за другой. Так, Шестеркин признался, что впервые подрался на взрослом уровне, что с учетом его вспыльчивого характер и готовности дать огня даже удивительно. Вместе с этим Игорь посмеялся, заявив, что свою первую драку представлял себе против Ильи Сорокина — не просто своего соотечественника, а близкого товарища, который защищает цвет другого клуба из Нью-Йорка "Айлендерс".
"Если честно, я думал, что мой первый бой пройдет против Сорокина. Ну, посмотрим. Что касается сегодняшнего поединка, то я сделал все, чтобы не попасть в нокаут. Благодарен своему тренеру по боксу, да. У меня было несколько уроков", - сказал Игорь.
Маркстрем же свое желание подраться с Шестеркиным объяснил просто: у его команды дела в матче складывались очень печально, и он хотел хоть как-нибудь завести своих одноклубников.
"Игра была напряженной. Я чувствовал, что мне надо что-то сделать. Грустно, когда пропускаешь четыре шайбы и стоишь у себя в обороне, а в этот момент хочется кого-нибудь ударить. Хотелось вмешаться, мы проигрывали 1:4. Я просто пытался найти в себе эту искру. В конце концов наши клубы друг друга ненавидят, поэтому подумал: "Ну, что ж", — заявил шведский голкипер "Девилз".
Впрочем, затея Маркстрема никак не оправдалась. Он нахватал тумаков от Шестеркина, а его команда так и не завелась. С другой стороны, что "Нью-Джерси", что "Рейнджерс" откровенно доигрывают этот сезон и ждут отпуска. Да, "Девилз" в отличие от "синерубашечников" еще имеют математические шансы попасть в плей-офф, но для всех очевидно, что команда Шелдона Кифа в этом году давно ни на что не претендует. Сегодняшняя драка вратарей может лишь добавить обеим командам новый спектр эмоций, чтобы проводить этот сезон хоть сколько-нибудь ярко. Так, главный тренер "Рейнджерс" Майк Салливан отметил, что выступление Шестеркина должно стать примером для его одноклубников:
"Раньше я всех наблюдал за Хенриком Лундквистом, который был яростным соперником с запредельным рабочим ритмом. То же самое я вижу и у Шестеркина. Он во многом олицетворяет собой то, кем мы хотим стать".
В нынешнем сезоне Шестеркин одержал 24 победы в 47 матчах при проценте отраженных бросков 91,2% и оформил один сухой матч. По ходу текущего розыгрыша "регулярки", в котором вступил в силу рекордный контракт россиянина с кэпхитом 11,5 миллиона долларов, перенес травму ноги.
