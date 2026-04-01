Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Детройт"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Рикард Ракелль (5-я минута), Энтони Манта (9), российский нападающий Егор Чинахов (19), Джастин Бразо (33) и Ноэль Аччари (53). У "Детройта" автором единственного гола стал Дилан Ларкин (24).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин восстановился после травмы верхней части тела и отметился голевой передачей в первом матче после своего возвращения в игровой состав. Малкин набрал 1399 очков в карьере в чемпионатах НХЛ и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров лиги, опередив Яри Курри. Егор Чинахов, также записавший на свой счет результативный пас в матче с "Детройтом", был признан первой звездой встречи.