Рейтинг@Mail.ru
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Детройт"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
05:04 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/khokkey-2084168161.html
Передача Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Детройт"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-04-01T05:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832980668_0:0:2568:1444_1920x0_80_0_0_06a100619e9bfc77ecbf50acbfce8c26.jpg
https://ria.ru/20260401/khokkey-2084167567.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1832980668_136:0:2061:1444_1920x0_80_0_0_5cb35dd5220bad52ecaefbec082e64d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : nhl.com/penguins — Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
© Фото : nhl.com/penguins
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" обыграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Питтсбург
5 : 1
Детройт
04:10 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Егор Чинахов)
08:34 • Энтони Манта
(Евгений Малкин, Коннор Девар)
18:02 • Егор Чинахов
(Кристфер Летанг)
32:23 • Justin Brazeau
(Коннор Клифтон)
52:09 • Ноэль Аччиари
(Райан Ши, Эльмер Сёдерблум)
23:17 • Дилан Ларкин
(Патрик Кейн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). В составе "Пингвинз" шайбы забросили Рикард Ракелль (5-я минута), Энтони Манта (9), российский нападающий Егор Чинахов (19), Джастин Бразо (33) и Ноэль Аччари (53). У "Детройта" автором единственного гола стал Дилан Ларкин (24).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин восстановился после травмы верхней части тела и отметился голевой передачей в первом матче после своего возвращения в игровой состав. Малкин набрал 1399 очков в карьере в чемпионатах НХЛ и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров лиги, опередив Яри Курри. Егор Чинахов, также записавший на свой счет результативный пас в матче с "Детройтом", был признан первой звездой встречи.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Баффало Сейбрз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), "Бостон Брюинз" выиграл у "Даллас Старз" (6:3), "Флорида Пантерз" одолела "Оттаву Сенаторз" (6:3), а "Тампа-Бэй Лайтнинг" с российским нападающим Никитой Кучеровым в составе проиграла "Монреаль Канадиенс" (1:4), в стане которых голевой передачей отметился форвард Иван Демидов.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзДетройт Ред УингзЕвгений МалкинЕгор Чинахов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала