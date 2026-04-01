Рейтинг@Mail.ru
Русский вратарь избил шведа во время матча НХЛ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
04:47 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/khokkey-2084166836.html
Русский вратарь избил шведа во время матча НХЛ
2026-04-01T04:47:00+03:00
2026-04-01T05:34:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084169728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f00ab425e0b209343f14f4ee2d1dcb25.jpg
https://ria.ru/20260401/khokkey-2084164503.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Джерси Девилз, Нью-Йорк Рейнджерс, Игорь Шестеркин
Российский вратарь "Рейнджерс" Шестеркин подрался во время матча с "Нью-Джерси"

© REUTERS / Wendell CruzГолкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин (слева)
© REUTERS / Wendell Cruz
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин подрался во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
4 : 1
Нью-Джерси
08:14 • Конор Шири
(Тай Картье, Уилл Борген)
13:39 • Джей Ти Миллер
(Алексис Лафренье, Адам Фокс)
31:12 • Ярослав Хмеларж
(Брейден Шнайдер)
43:49 • Мика Зибанежад
(Gabriel Perreault, Адам Фокс)
20:51 • Коннор Браун
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эпизод произошел в середине третьего периода при счете 4:1 в пользу "Рейнджерс" во время массовой потасовки, которая возникла у ворот "синерубашечников". В ходе стычки шведский голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем подъехал к Шестеркину и бросил тому вызов на бой. Россиянин принял предложение о драке и после обмена несколькими ударами уложил оппонента на лед. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и еще по две минуты за то, что покинули ворота.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Рейнджерс". Шестеркин отразил 22 броска из 23.
В сезоне-2025/26 НХЛ ранее участие в драках во время матчей чемпионата приняли российские вратари "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в игре с "Сан-Хосе Шаркс") и "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский (в игре с "Бостон Брюинз").
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Нью-Джерси ДевилзНью-Йорк РейнджерсИгорь Шестеркин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    641
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала