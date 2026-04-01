Русский вратарь избил шведа во время матча НХЛ

Эпизод произошел в середине третьего периода при счете 4:1 в пользу "Рейнджерс" во время массовой потасовки, которая возникла у ворот "синерубашечников". В ходе стычки шведский голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем подъехал к Шестеркину и бросил тому вызов на бой. Россиянин принял предложение о драке и после обмена несколькими ударами уложил оппонента на лед. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и еще по две минуты за то, что покинули ворота.
Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Рейнджерс". Шестеркин отразил 22 броска из 23.
В сезоне-2025/26 НХЛ ранее участие в драках во время матчей чемпионата приняли российские вратари "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский (в игре с "Сан-Хосе Шаркс") и "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский (в игре с "Бостон Брюинз").
