Русский вратарь избил шведа во время матча НХЛ

Эпизод произошел в середине третьего периода при счете 4:1 в пользу "Рейнджерс" во время массовой потасовки, которая возникла у ворот "синерубашечников". В ходе стычки шведский голкипер "Нью-Джерси" Якоб Маркстрем подъехал к Шестеркину и бросил тому вызов на бой. Россиянин принял предложение о драке и после обмена несколькими ударами уложил оппонента на лед. Оба вратаря получили по пять минут штрафа за драку и еще по две минуты за то, что покинули ворота.