08:11 01.04.2026
Сборная Ирака по футболу завоевала право выступить на ЧМ-2026
Сборная Ирака по футболу завоевала право выступить на ЧМ-2026

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная Ирака обыграла команду Боливии в межконтинентальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Финальная встреча пути 2 прошла в Мексике и завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Али Аль-Хамади (10-я минута) и Аймен Хусейн (53). В составе южноамериканской команды отличился Мойсес Паниагуа (38).
Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф между конфедерацией
01 апреля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Ирак
2 : 1
Боливия
10‎’‎ • Ali Al Hamadi
53‎’‎ • Айман Хуссейн
38‎’‎ • Moises Paniagua
Команда Ирака последней завоевала право выступить на чемпионате мира 2026 года. Она во второй раз сыграет на мировом первенстве. Впервые эта сборная приняла участие в чемпионате мира в 1986 году в Мексике. Тогда команда выбыла после группового этапа, заняв последнее место в группе.
На групповом этапе турнира 2026 года иракцы встретятся со сборными Франции, Сенегала и Норвегии.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Определились все участники чемпионата мира по футболу 2026 года
1 апреля, 08:06
 
