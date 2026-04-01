19:07 01.04.2026 (обновлено: 19:50 01.04.2026)
Горячкина сыграла вничью в четвертом туре турнира претенденток
спорт
александра горячкина
цзюй вэньцзюнь
шахматы
анна музычук
Александра Горячкина, Цзюй Вэньцзюнь, Шахматы, Анна Музычук
Александра Горячкина. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Рамешбабу Вайшали из Индии в четвертом туре шахматного турнира претенденток, проходящего на Кипре.
Партия завершилась после 27-го хода. Горячкина играла черными фигурами.
Россиянка Екатерина Лагно черными уступила представительнице Украины Анне Музычук. Партия завершилась после 32-го хода.
Результаты других партий:
Тань Чжунъи (Китай) - Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 0,5:0,5;
Чжу Цзиньэр (Китай) - Дивья Дешмукх (Индия) - 1:0.
После четырех туров в таблице лидируют Музычук и Асаубаева (по 2,5 балла). По 2 очка у Горячкиной, Лагно, Вайшали и Чжу Цзиньэр. На счету Дешмукх и Тань Чжунъи по 1,5 балла.
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходит в два круга с 29 марта по 15 апреля. Победительница сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.
Горячкина и Лагно вошли в список участниц серии Гран-при FIDE
1 апреля, 17:57
 
