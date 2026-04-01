"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воронежский "Факел" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в перенесенном матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Альберт Габараев (5-я минута) и Максим Турищев (90+4).
Матч проходил без зрителей, встреча началась с минуты молчания в память о погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме". Во вторник на территории предприятия произошло возгорание, в результате которого погибли три человека. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. В Нижнекамском муниципальном районе объявлен трехдневный траур.
Изначально матч "Нефтехимик" - "Факел" должен был пройти 8 марта в Нижнекамске, однако в этот день температура опустилась до минус 19 градусов. Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе встречи на резервные даты из-за погодных условий.
"Факел", набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Нефтехимик" с 35 баллами занимает восьмое место.