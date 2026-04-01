"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:28 01.04.2026 (обновлено: 21:54 01.04.2026)
"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги
"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги
Воронежский "Факел" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в перенесенном матче 23-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.04.2026
футбол
алексей кузнецов
нижнекамскнефтехим
первая лига
максим турищев
факел
нефтехимик
спорт
алексей кузнецов, нижнекамскнефтехим, первая лига, максим турищев, факел, нефтехимик, спорт
Футбол, Алексей Кузнецов, Нижнекамскнефтехим, Первая лига, Максим Турищев, Факел, Нефтехимик, Спорт
"Факел" обыграл "Нефтехимик" в перенесенном матче Первой лиги

"Факел" одержал победу над "Нефтехимиком" в перенесенном матче Первой лиги

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболисты "Факела" празднуют победу в матче
Футболисты Факела празднуют победу в матче - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Футболисты "Факела" празднуют победу в матче. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Воронежский "Факел" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в перенесенном матче 23-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
01 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Нефтехимик
0 : 2
Факел
07‎’‎ • Альберт Габараев
90‎’‎ • Максим Турищев
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Альберт Габараев (5-я минута) и Максим Турищев (90+4).
Матч проходил без зрителей, встреча началась с минуты молчания в память о погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме". Во вторник на территории предприятия произошло возгорание, в результате которого погибли три человека. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы. В Нижнекамском муниципальном районе объявлен трехдневный траур.
Изначально матч "Нефтехимик" - "Факел" должен был пройти 8 марта в Нижнекамске, однако в этот день температура опустилась до минус 19 градусов. Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила о переносе встречи на резервные даты из-за погодных условий.
"Факел", набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Нефтехимик" с 35 баллами занимает восьмое место.
Хусанова признали лучшим игроком "Манчестер Сити" по итогам марта
ФутболАлексей КузнецовНижнекамскнефтехимПервая ЛигаМаксим ТурищевФакелНефтехимикСпорт
 
