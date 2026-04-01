Есипенко проиграл Гири на турнире претендентов в Пафосе

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко проиграл нидерландцу Анишу Гири в партии четвертого тура турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).
Встреча, в которой Есипенко играл белыми фигурами, завершилась на 34-м ходу.
Результаты других партий:
- Вэй И (Китай) - Хикару Накамура (США) - 0,5:0,5;
- Жавохир Синдаров (Узбекистан) - Фабиано Каруана (США) - 1:0;
- Маттиас Блюбаум (Германия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - 0,5:0,5.
В активе россиянина две ничьих и два поражения на турнире. Есипенко с одним очком занимает последнее, восьмое место в таблице. Представлявший Россию до 2009 года уроженец Санкт-Петербурга Гири с двумя баллами делит третье-пятое места. Возглавляет зачет Синдаров, на счету которого 3,5 балла.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
