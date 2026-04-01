ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов

БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Евросоюз направит еще 1,4 млрд евро доходов от российских активов на поддержку Украины, говорится в заявлении Еврокомиссии.
"Эти 1,4 миллиарда евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства", - приводятся в документе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Уточняется, что накануне ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли, полученной за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центрального банка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025 года. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.