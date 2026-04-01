ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов - РИА Новости, 01.04.2026
16:39 01.04.2026
ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов
ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов - РИА Новости, 01.04.2026
ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов
Евросоюз направит еще 1,4 млрд евро доходов от российских активов на поддержку Украины, говорится в заявлении Еврокомиссии. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:39:00+03:00
2026-04-01T16:39:00+03:00
экономика
россия
украина
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://ria.ru/20260328/mid-2083437845.html
https://ria.ru/20260325/ukraina-2082890602.html
россия
украина
европа
экономика, россия, украина, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7
Экономика, Россия, Украина, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
ЕС направит Украине больше миллиарда евро доходов от российских активов

ЕС направит еще 1,4 млрд евро доходов от российских активов

БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Евросоюз направит еще 1,4 млрд евро доходов от российских активов на поддержку Украины, говорится в заявлении Еврокомиссии.
Накануне ЕС выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов.
В МИД заявили о расколе между странами ЕС по теме Украины
"Эти 1,4 миллиарда евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства", - приводятся в документе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Уточняется, что накануне ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли, полученной за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центрального банка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025 года. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине 2025 года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Украина подталкивает ЕС к энергетическому коллапсу, заявил Дмитриев
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
