В Дагестане восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

В минувшие выходные на республику обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило около 800 домов, оттуда эвакуировали более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.