В Дагестане мужчины спасают коров и ягнят из затопленных дворов и сараев - РИА Новости, 01.04.2026
10:49 01.04.2026 (обновлено: 11:53 01.04.2026)
В Дагестане мужчины спасают коров и ягнят из затопленных дворов и сараев
Мужчины из дагестанского села Ново-Цилитли спасают коров и ягнят из затопленных дворов и сараев
МАХАЧКАЛА, 1 апр — РИА Новости. В дагестанском селе Ново-Цилитли спасают от наводнения коров и ягнят, рассказала РИА Новости местная жительница Савда.
"На этом видео дом моего дяди. Он во время затопления смог только ягнят поднять на крышу сарая, а овец оставил во дворе, думал, вода так сильно не поднимется", — прокомментировала она снятые в селе кадры.
Житель Махачкалы рассказал о последствиях наводнения
Девушка также поделилась записью, на которой мужчины эвакуируют крупный рогатый скот — коровы оказались по шею в воде.
В последние выходные марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах затопило около 800 домов, оттуда эвакуировали более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горах сошли лавины и сели, повреждены дороги и мосты.
Последствия мощных ливней в Дагестане
Дожди с сильным ветром начались в Дагестане вечером 27 марта. В некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков.

Сотрудники МЧС России готовятся к эвакуации местных жителей из подтопленных домов в Дагестане

В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за ливней пострадали и другие города и села, в том числе Дербент и Дагестанские Огни.

Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане

Из затопленных домов эвакуировали более 3,3 тысячи человек, в том числе свыше тысячи детей.

Сотрудники МЧС России эвакуируют местных жителей из подтопленных домов в Дагестане

Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: там вышли из берегов реки Черкес-Озень и Тарнаирка.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

Мощные потоки воды прокатились по городским улицам, пострадали частные дома, затопило более сотни автомобилей.

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой

Из-за подтоплений начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.

Ликвидация последствий подтопления в Дагестане

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Они откачивают воду из затопленных зданий, расчищают русла рек, убирают мусор и упавшие деревья.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте

Глава республики Сергей Меликов поручил оказать муниципалитетам финансовую помощь для ликвидации последствий.

Последствия подтопления в Дагестане

Власти Дагестана обещают помочь всем, кто оказался в беде, и сделать все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям привычную жизнь.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

