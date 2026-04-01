"Авангард" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимик"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в следующую стадию.

Встреча в Омске завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Василий Пономарев (4-я минута), Константин Окулов (36) и Николай Прохоркин (60, 62). У "Нефтехимика" отличились Иван Николишин (8), Булат Шафигуллин (34) и Андрей Белозеров (45).

Перед началом встречи команды почтили память погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме". Во вторник на территории предприятия произошло возгорание, в результате которого погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.

"Авангард" победил в серии со счетом 4-1. Во втором раунде соперником омской команды станет один из клубов Западной конференции.