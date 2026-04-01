19:22 01.04.2026 (обновлено: 19:23 01.04.2026)
"Авангард" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимик"
"Авангард" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, обыграв "Нефтехимик"

Омский "Авангард" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в...
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и пробился в следующую стадию.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Авангард
4 : 3
Нефтехимик
03:17 • Василий Пономарев
(Марсель Ибрагимов, Эндрю Потуральски)
15:32 • Константин Окулов
(Майкл Маклеод)
19:52 • Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
01:02 • Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
07:40 • Иван Николишин
(Дамир Жафяров)
33:06 • Булат Шафигуллин
(Андрей Белозеров, Лука Профака)
04:00 • Андрей Белозеров
(Никита Хоружев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Омске завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Василий Пономарев (4-я минута), Константин Окулов (36) и Николай Прохоркин (60, 62). У "Нефтехимика" отличились Иван Николишин (8), Булат Шафигуллин (34) и Андрей Белозеров (45).
Перед началом встречи команды почтили память погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме". Во вторник на территории предприятия произошло возгорание, в результате которого погибли три человека, включая пожарного МЧС. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших в происшествии доставлены в больницы.
"Авангард" победил в серии со счетом 4-1. Во втором раунде соперником омской команды станет один из клубов Западной конференции.
По итогам регулярного чемпионата "Авангард" занял второе место в Восточной конференции, "Нефтехимик" стал седьмым.
