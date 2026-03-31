В Госдуме предложили объединиться с Финляндией ради Олимпиады

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что в 2040 году Россия будет иметь добрососедские отношения с Финляндией для возможности проведения совместной Олимпиады.
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что страна в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпиад. Журова в тот же день предложила провести в России и Финляндии летние Игры 2040 года.
"Однозначно, Россия могла бы успешно провести Олимпийские игры. Заявка подается заранее, за это время можно хорошо подготовиться и в мире может многое измениться", - сказала Журова.
"Вообще считаю, что должна быть возможность проводить Игры совместно. Есть же объединяющие заявки на проведение чемпионатов мира, также должен сделать и Международный олимпийский комитет. Летние Олимпийские игры 2040 года могли бы провести Петербург и Хельсинки. В Финляндии Олимпиада должна была пройти в 1940 году, там построили олимпийские объекты, но все отменили из-за войны. Мы же когда-то должны объединяться. Сейчас критическая точка непонимания, но все-таки мы соседи, и надеюсь, что скоро мы будем иметь добрососедские отношения. Возможно, финны не сильно одобрят эту идею, но не факт", - добавила она.