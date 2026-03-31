Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили объединиться с Финляндией ради Олимпиады
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 31.03.2026 (обновлено: 11:55 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/zhurova-2083955161.html
В Госдуме предложили объединиться с Финляндией ради Олимпиады
В Госдуме предложили объединиться с Финляндией ради Олимпиады
спорт
россия
финляндия
санкт-петербург
светлана журова
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_e66829b10b9e7a1b1a57c668a7c2e143.jpg
https://ria.ru/20260327/zhurova-2083396499.html
россия
финляндия
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047059247_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fb3f7deab1408ecc584afe18ab17abb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В Госдуме предложили объединиться с Финляндией ради Олимпиады

Журова: надеюсь, в 2040 году у России будут дружеские отношения с финнами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости выразила надежду на то, что в 2040 году Россия будет иметь добрососедские отношения с Финляндией для возможности проведения совместной Олимпиады.
В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что страна в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпиад. Журова в тот же день предложила провести в России и Финляндии летние Игры 2040 года.
"Однозначно, Россия могла бы успешно провести Олимпийские игры. Заявка подается заранее, за это время можно хорошо подготовиться и в мире может многое измениться", - сказала Журова.
"Вообще считаю, что должна быть возможность проводить Игры совместно. Есть же объединяющие заявки на проведение чемпионатов мира, также должен сделать и Международный олимпийский комитет. Летние Олимпийские игры 2040 года могли бы провести Петербург и Хельсинки. В Финляндии Олимпиада должна была пройти в 1940 году, там построили олимпийские объекты, но все отменили из-за войны. Мы же когда-то должны объединяться. Сейчас критическая точка непонимания, но все-таки мы соседи, и надеюсь, что скоро мы будем иметь добрососедские отношения. Возможно, финны не сильно одобрят эту идею, но не факт", - добавила она.
СпортРоссияФинляндияСанкт-ПетербургСветлана ЖуроваВладимир ПутинГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала