Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:24 31.03.2026 (обновлено: 11:43 31.03.2026)
Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF
Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала хорошей идеей дать возможность российскому... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
спорт, россия, светлана журова, люк тардиф, международная федерация хоккея (iihf), госдума рф, александр овечкин, вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Россия, Светлана Журова, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Госдума РФ, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз
Журова поддержала идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF

Журова назвала хорошей идеей выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала хорошей идеей дать возможность российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF).
Люк Тардиф является президентом IIHF с 2021 года. 29 марта он объявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз останется в должности до октября.
"Идея хорошая, и я понимаю, что все это могут поддержать. Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас. Если говорить о будущем, то нужно понимать интересы Саши. Может быть, он хочет заниматься чем-то другим, не организационными моментами. Но если ему это интересно, то у него точно получится", - сказала Журова.
Выборы главы IIHF состоятся на полугодовом конгрессе организации осенью.
Овечкин еще сыграет за сборную? Обидчик России подал в отставку
30 марта, 18:09
 
