АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2026
11:59 31.03.2026
АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники - РИА Новости, 31.03.2026
АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
Российские туристы на майские праздники могут отправиться в Сочи, Калининград, Дербент, а также в Мурманск по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:59:00+03:00
2026-03-31T11:59:00+03:00
сочи
дербент
калининград
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961977203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_512d395eb7d6f52648448d64067cd262.jpg
https://ria.ru/20260331/tury-2083935471.html
https://ria.ru/20260331/reysy-2083364251.html
сочи
дербент
калининград
сочи, дербент, калининград, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Сочи, Дербент, Калининград, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
АТОР назвала самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники

АТОР: туристы на майские могут поехать в Сочи по цене до 100 тыс руб на двоих

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские туристы на майские праздники могут отправиться в Сочи, Калининград, Дербент, а также в Мурманск по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, выяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туристы, которые хотят на майские праздники поехать подышать морским воздухом на курорты России и имеют возможность потратить на свои желания до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут смело присматриваться к Сочи, Калининграду и Дербенту. Можно также поехать в Мурманск, расположенный на берегу Кольского залива Баренцева моря", - рассказали в АТОР.
По их данным, самым бюджетным направлением на период майских праздников стал Сочи, а самым дорогим - Дербент в Дагестане. "В Сочи, например, можно отдохнуть за 65 тысяч рублей на двоих на 7 ночей (тип питания в отеле – завтраки)", - подчеркнули в ассоциации.
В то же время минимальная цена отдыха в Калининграде составляет 83,1 тысячи рублей, а в Мурманске - 84,2 тысячи. При этом поездка в Дербент обойдется туристам в 85,5 тысячи рублей, однако в Махачкале стоимость начинается от 117,4 тысячи.
В ассоциации выяснили, что отдохнуть в период майских праздников до 150 тысяч рублей можно в Крыму, Анапе и Геленджике, в стоимость входят дорога и проживание в отеле. Минимальная цена за тур в Крым составляет 101,4 тысячи рублей на двоих на семь ночей с дорогой и проживанием в отеле с типом питания "завтраки". В Анапе стоимость такого отдыха начинается от 116,1 тысячи рублей, а в Геленджике - от 124,6 тысячи.
СочиДербентКалининградАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
