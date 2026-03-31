Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/sud-2083972298.html
Суд продлил арест обвиняемому в убийстве мальчика в Петербурге
Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил до 31 мая срок содержания под стражей Петру Жилкину, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика, сообщила... РИА Новости, 31.03.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072038309_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_b7650b3dc57ba3029551b1ca28f69e5f.jpg
https://ria.ru/20260331/sud-2083939220.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072038309_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_7640c14a0733f273791cf918165bd84e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПетр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в зале заседаний Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил до 31 мая срок содержания под стражей Петру Жилкину, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.105 (Убийство), п.б ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)… Суд продлил стражу по 31.05.2026", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Жилкин не был доставлен в суд в связи с его нахождением в больнице для проведения стационарной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.
Суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала