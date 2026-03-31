Суд продлил арест обвиняемому в убийстве мальчика в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил до 31 мая срок содержания под стражей Петру Жилкину, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что Жилкин не был доставлен в суд в связи с его нахождением в больнице для проведения стационарной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы.