Суд продлил арест обвиняемому в убийстве мальчика в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил до 31 мая срок содержания под стражей Петру Жилкину, который обвиняется в убийстве девятилетнего мальчика, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Петра Жилкина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.105 (Убийство), п.б ч.4 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера)… Суд продлил стражу по 31.05.2026", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Жилкин не был доставлен в суд в связи с его нахождением в больнице для проведения стационарной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.