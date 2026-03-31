Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/strany-2083907027.html
Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути
экономика
индия
россия
китай
андрей никитин (политик)
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028577324_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_f3b67543d2123889bd1f933c3b707dff.jpg
https://ria.ru/20260312/koreya-2080154689.html
https://ria.ru/20260210/kitay-2073483478.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028577324_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_5b08e95d107d66e7bf7756805093bc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути

РИА Новости: страны АТР проявляют интерес к Севморпути

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Прежде всего Китай. Китайские компании перешли от тестовых рейсов к регулярным контейнерным перевозкам в Европу через СМП… Интерес проявляют также Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал министр.
Никитин пояснил, что китайские компании активно наращивают свой арктический флот, Россия со своей стороны координирует логистические вопросы. По его словам, Индия тоже рассматривает СМП как перспективный маршрут для доставки грузов.
"Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", - добавил министр.
В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг". Так, СМП к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости - генеральный информационный партнер Международного транспортно-логистического форума.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала