Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.