Глава Минтранса рассказал, какие страны проявляют интерес к Севморпути

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Иностранные компании всё больше проявляют интерес к Северному морскому пути (СМП), прежде всего заинтересован в использовании такого маршрута Китай, также уделяют внимание СМП Индия, Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, рассказал в интервью РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Мы готовы к углублению взаимодействия. В прошлом году с обеими странами были подписаны документы о подготовке профильных специалистов", - добавил министр.
В ноябре 2024 года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что Россия рассматривает Индию как значимого партнера по проектам международной логистики, прежде всего в освоении Севморпути и МТК "Север-Юг". Так, СМП к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией.
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые и состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге.