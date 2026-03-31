Смолов выплатил четыре миллиона рублей потерпевшему по делу о драке

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Футболист Фёдор Смолов в рамках мирового соглашения выплатил 4 миллиона рублей потерпевшему после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в Москве, рассказала РИА Новости адвокат спортсмена Варвара Кнутова.

Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.