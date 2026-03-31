Смолов выплатил четыре миллиона рублей потерпевшему по делу о драке

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Футболист Фёдор Смолов в рамках мирового соглашения выплатил 4 миллиона рублей потерпевшему после драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в Москве, рассказала РИА Новости адвокат спортсмена Варвара Кнутова.
"На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелёты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведённого 1 миллиона рублей через нотариуса", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение, суд 1 апреля решит вопрос о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.