Четыре миллиона за свободу: Смолов избежал тюрьмы за драку в "Кофемании"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Андрей Васильчин. В прошлую среду прокуратура Москвы сообщила, что уголовное дело футболиста Федора Смолова о прошлогодней драке в кафе на улице Большая Никитская будет направлено в суд.

Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате умышленных действий действующего чемпиона России в составе "Краснодара" здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Отмечается, что известный спортсмен обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью): по данной статье четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года в России может быть наказан ограничением свободы на срок до трех лет.

Что случилось майским утром

Спустя семь лет после печально известных похождений футболистов нашей национальной команды Александра Кокорина и Павла Мамаева внимание СМИ вновь привлекло московское заведение в центре столицы. На записи, быстро разлетевшейся по соцсетям в июле 2025 года, видно, как утром 28 мая Смолов сначала ссорится с сидящими за столом мужчинами, а затем переходит к рукоприкладству и бьет обоих посетителей заведения по лицу.

Впоследствии оказалось, что Смолов отошел в сторону, а затем вернулся и извинился перед незнакомцами.

После случившегося с заявлением выступила Карина Истомина, супруга форварда:

« "Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте, мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться".

Позднее и сам футболист записал видеообращение к подписчикам.

« "В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецезурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на видео, которое выложили в сеть", — заявил Смолов и поблагодарил жену за поддержку.

Позже в прессе появилась информация, что Смолов стал жертвой вымогателей. У него требовали один миллион рублей за то, чтобы видео драки не опубликовали. Якобы футболист согласился выплатить эту сумму, однако после этого ставка была поднята до трех миллионов рублей. Смолов отказался платить эти деньги, и тогда видео слили в Сеть.

Позиция защиты

Представляющая интересы Смолова сторона заявляла, что они будут подавать ходатайство в соответствии со статьей 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.

Также адвокат Смолова Варвара Кнутова еще раз обозначила, что ее клиент признал вину, полностью раскаялся и возместил вред здоровью потерпевшего в размере один миллион рублей.

Действительно ли Смолову грозит тюрьма?

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с РИА Новости усомнился в том, что бывший футболист сборной России может угодить за решетку. Эксперт заметил, что по данной статье реальные сроки применяются крайне редко:

« "В подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются штрафом (как правило, в диапазоне примерно 100–300 тысяч рублей) либо условным осуждением. Существенное значение имеют обстоятельства дела: отсутствие оружия, единичный эпизод, поведение после конфликта, компенсация вреда. Кроме того, закон допускает прекращение дела за примирением сторон, и такой исход также нельзя исключать".

Впрочем, Жорин заметил, что для Смолова может стать неприятным фактором резонанс, который вызвал скандал в "Кофемании". Ситуация может усложниться, ведь, как считает адвокат, "общественное мнение зачастую формируется заранее и носит обвинительный характер, и суды, хотя формально и независимы, на практике не могут полностью игнорировать контекст".

Предположение адвоката оказалось верным

Как стало известно 31 марта, что Смолов заключил с потерпевшим мировое соглашение. Адвокат спортсмена Варвара Кнутова заявила, что вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ.