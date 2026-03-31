Рейтинг@Mail.ru
Четыре миллиона за свободу: Смолов избежал тюрьмы за драку в "Кофемании" - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:45 31.03.2026 (обновлено: 22:36 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/smolov-2081641850.html
Четыре миллиона за свободу: Смолов избежал тюрьмы за драку в "Кофемании"
2026-03-31T15:45:00+03:00
2026-03-31T22:36:00+03:00
футбол
спорт
спорт — видео
материалы риа спорт
федор смолов
вокруг спорта
скандал
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9067a397058e4029768903ec8ddd618a.jpg
https://ria.ru/20250911/smolov-2041214119.html
https://ria.ru/20230211/mamaev-1851436743.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946625_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_a873b4058f6228d8236f28039fc9b529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Четыре миллиона за свободу: Смолов избежал тюрьмы за драку в "Кофемании"

Смолов выплатил 4 миллиона рублей потерпевшему по делу о драке в "Кофемании"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФедор Смолов
Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Андрей Васильчин. В прошлую среду прокуратура Москвы сообщила, что уголовное дело футболиста Федора Смолова о прошлогодней драке в кафе на улице Большая Никитская будет направлено в суд.
Комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что в результате умышленных действий действующего чемпиона России в составе "Краснодара" здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Отмечается, что известный спортсмен обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью): по данной статье четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года в России может быть наказан ограничением свободы на срок до трех лет.

Что случилось майским утром

Спустя семь лет после печально известных похождений футболистов нашей национальной команды Александра Кокорина и Павла Мамаева внимание СМИ вновь привлекло московское заведение в центре столицы. На записи, быстро разлетевшейся по соцсетям в июле 2025 года, видно, как утром 28 мая Смолов сначала ссорится с сидящими за столом мужчинами, а затем переходит к рукоприкладству и бьет обоих посетителей заведения по лицу.
Впоследствии оказалось, что Смолов отошел в сторону, а затем вернулся и извинился перед незнакомцами.
Кадр с камеры видеонаблюдения
Кадр с камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Кадр с камеры видеонаблюдения
После случившегося с заявлением выступила Карина Истомина, супруга форварда:
«
"Драки — абсолютно неприемлемы! И поверьте, мой муж это знает как никто другой и очень сожалеет о случившемся. Он подвергался систематическому буллингу в интернете и в реальной жизни на протяжении многих лет. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти или бросить оскорбления в лицо, не ожидая никакой ответной реакции. Ты терпишь, но обязан молчать. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться".
Позднее и сам футболист записал видеообращение к подписчикам.
«
"В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецезурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путем, что запечатлено на видео, которое выложили в сеть", — заявил Смолов и поблагодарил жену за поддержку.
Игрок Динамо Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Неприемлемо": в "Динамо" высказались о драке Смолова в "Кофемании"
11 сентября 2025, 15:05
Позже в прессе появилась информация, что Смолов стал жертвой вымогателей. У него требовали один миллион рублей за то, чтобы видео драки не опубликовали. Якобы футболист согласился выплатить эту сумму, однако после этого ставка была поднята до трех миллионов рублей. Смолов отказался платить эти деньги, и тогда видео слили в Сеть.

Позиция защиты

Представляющая интересы Смолова сторона заявляла, что они будут подавать ходатайство в соответствии со статьей 76.2 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.
Также адвокат Смолова Варвара Кнутова еще раз обозначила, что ее клиент признал вину, полностью раскаялся и возместил вред здоровью потерпевшего в размере один миллион рублей.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФедор Смолов
Федор Смолов - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Федор Смолов

Действительно ли Смолову грозит тюрьма?

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с РИА Новости усомнился в том, что бывший футболист сборной России может угодить за решетку. Эксперт заметил, что по данной статье реальные сроки применяются крайне редко:
«
"В подавляющем большинстве случаев суды ограничиваются штрафом (как правило, в диапазоне примерно 100–300 тысяч рублей) либо условным осуждением. Существенное значение имеют обстоятельства дела: отсутствие оружия, единичный эпизод, поведение после конфликта, компенсация вреда. Кроме того, закон допускает прекращение дела за примирением сторон, и такой исход также нельзя исключать".
Впрочем, Жорин заметил, что для Смолова может стать неприятным фактором резонанс, который вызвал скандал в "Кофемании". Ситуация может усложниться, ведь, как считает адвокат, "общественное мнение зачастую формируется заранее и носит обвинительный характер, и суды, хотя формально и независимы, на практике не могут полностью игнорировать контекст".

Предположение адвоката оказалось верным

Как стало известно 31 марта, что Смолов заключил с потерпевшим мировое соглашение. Адвокат спортсмена Варвара Кнутова заявила, что вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ.
«
"На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелёты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведённого 1 миллиона рублей через нотариуса", — добавила она.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 7 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
"Неприемлемо": в "Динамо" высказались о драке Смолова в "Кофемании"
11 февраля 2023, 18:43
 
ФутболСпортСпорт — видеоМатериалы РИА СпортФедор СмоловВокруг спортаскандалПроисшествия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    СКА
    6
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Мали
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Польша
    3
    2
  • Футбол
    Пенальти
    Босния и Герцеговина
    Италия
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Косово
    Турция
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала